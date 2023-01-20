В Казани стартовало обучение волонтеров для «Единых игр Специальной Олимпиады»

В Казани началось обучение для волонтеров «Единых игр Специальной Олимпиады», которые стартуют уже завтра. Им выдали форму, а в ближайшее время они пройдут четырехступенчатую систему подготовки. Всего на соревнованиях будут работать почти 900 добровольцев. Об этом «Татар-информу» сообщил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин.

«Среди волонтеров, которые будут помогать оргкомитету, представители 36 регионов России, а также 11 районов Татарстана. Чтобы попасть в команду, они подали заявку, прошли через интервью-собеседование. Затем каждому из них было предложено направление, по которому они будут работать. Всего их три: спортивные площадки, сервис и сопровождение делегаций. Каждый волонтер получит комплект униформы и транспортную карту. Также есть и мотивационная программа, где можно получить как материальные призы, так и нематериальные, например, встречу с известным спортсменом», – пояснил собеседник.

Что касается самой программы обучения, то традиционно волонтеры проходят трехступенчатое обучение, но для «Единых игр Специальной Олимпиады» был добавлен четвертый этап, где им расскажут о специфике общения с людьми с особенностями интеллектуального развития, а также проведения и роли таких соревнований, добавил Мубаракшин.

«Мы знакомим волонтеров с тем, что значит человек с особенностями интеллектуального развития. Знакомим с возможными реакциями, изучаем подготовку самих атлетов, взаимодействия с их семьями и коммуникации с самими спортсменами», – сообщил он.

Участие в играх примут волонтеры разных возрастов. Среди них как школьники и студенты, так и люди среднего возраста и даже пенсионеры.

15-летняя София Шайхутдинова считает, что волонтеры делают мероприятия лучше. Она учится в 9 классе, и несмотря на близость экзаменов, она все равно решила стать добровольцем на грядущих соревнованиях. «Я уже не в первый раз работаю волонтером. Мне приятно осознавать, что я могу помогать людям в том, чтобы сделать мероприятие немного лучше. Считаю, хороший волонтер должен быть отзывчивым, терпеливым и добрым. Я буду работать в центре гимнастики», – рассказала девушка.

Другой волонтер, 65-летняя Татьяна Лебедева, десять лет назад вышла на пенсию и с тех пор активно участвует в добровольческой деятельности. По ее словам, «Единые игры Специальной Олимпиады» требуют от волонтеров особой подготовки: она заранее изучила, как правильно взаимодействовать с людьми с особенностями интеллектуального развития.

«Хочется быть полезной и понимать, что в свои годы я еще могу помочь участникам и получить от этого заряд бодрости и молодости. Я много читала о людях с ментальными особенностями, я ко всему готова», – с улыбкой рассказала серебряный волонтер.

Для участия в играх она специально приехала из Анапы. Татьяна Лебедева давно хотела посетить Казань. На соревнованиях она будет работать на горнолыжном комплексе «Свияжские холмы».

Напомним, «Единые игры Специальной Олимпиады» пройдут в Казани с 21 по 27 января и объединят более 1,5 тыс. спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Беларуси и 59 регионов России. Татарстан на них представят 95 участников, подробнее – по ссылке.