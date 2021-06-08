В Казани стартовали курсы татарского языка для работников муниципальной службы

В рамках объявленного в Татарстане Года родных языков и народного единства для работников муниципальной службы стартовали курсы татарского языка. Об этом сообщила заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

«Мы приглашаем пройти обучение татарскому языку, ведь именно в нашей сфере происходит прямое взаимодействие с населением, а значит, владение языком просто необходимо. Кроме того, знание языка поможет в общении с коллегами», — сказала спикер.

Курсы рассчитаны на два уровня: для начинающих и для желающих усовершенствовать свои языковые знания.

Курсы для начинающих организованы по понедельникам с 17.00 до 18.00 и по четвергам с 18.00 до 19.00. Желающих усовершенствовать свои знания ждут на уроках по понедельникам с 18.00 до 19.00 и по четвергам с 17.00 до 18.00.

Ранее в Казани завершились курсы татарского языка для работников сферы обслуживания. Знания по татарскому языку получили владельцы отелей, а также ресторанов и других заведений общепита.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на открытых площадках города с 3 июня начались занятия по фитнесу, народным танцам, фламенко, «Зеленому фитнесу», стретчингу, зумбе. Мероприятия проводятся на татарском языке в рамках объявленного в Татарстане Года родных языков и народного единства.