Нурбек Батулла проведет танцевальный мастер-класс для казанцев на татарском языке

В Казани стартовал проект «Хәрәкәттә — бәрәкәт/ В движении — жизнь!», в рамках которого на открытых площадках города организованы занятия по фитнесу, народным танцам, фламенко, «Зеленому фитнесу», стретчингу, зумбе. Об этом сообщила заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

«Все занятия будут вестись на татарском языке, а преподавателями станут настоящие профессионалы и медийные личности», — сообщила докладчик.

Мастер-классы проведут хореограф, лауреат театральной премии «Золотая маска» Нурбек Батулла, народная артистка Татарстана, худрук ансамбля танца «Казань» Чулпан Закирова, солистка ансамбля песни и танца РТ Алсу Магсумзянова и многие другие.

Всего с мая по сентябрь состоится 14 занятий на шести площадках — на набережной озера Нижний Кабан, на «Черном озере», в бульваре «Ак чәчәкләр», парках Горького и Урицкого, бульваре по улице Фучика. Первое занятие по йоге состоялось 3 июня на набережной озера Нижний Кабан. Его провели тренер Лейсан Бикмуллина и телерадиоведущий Айваз Садыров.

«Следующее занятие — мастер-класс по татарскому национальному танцу „чабата“ — пройдет 8 июня на набережной озера Кабан», — сообщила Сагитова.