В Казани открылся международный конкурс «Новая волна 2025»

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» открылся сегодня в столице Татарстана. Традиционно мероприятие началось с прохода по красной дорожке звезд российского шоу-бизнеса.

Первой на красную дорожку вышла певица, член жюри «Новой волны» Лолита. Она рассказала журналистам, что в Казани уже успела получить в подарок чак-чак.

«Еще не пробовала, потому что нужно влезть в концертный костюм. Это будет ночью. Чак-чак обычно хорошо перед сном – ты ставишь коробочку, и к утру ее не будет», – пошутила она.

Лолита заверила, что очень любит Казань, но «не потому, что приехала на конкурс». «Всегда любила Казань. Видишь, как город расцветает. Что не исчезает – это добродушие людей. Несмотря на то, что столица, нет агрессивности», – заявила она.

Певица также заметила, что «прошлась сегодня по местам Филиппа Киркорова». «Пришла в один магазин, мне сказали, что он здесь уже был. Какую-то куртку классную купил. А я купила длинную юбку. У меня не было длинной юбки. Может, в ней отработаю, в жюри отсижу», – отметила она.

В этом году конкурс «Новая волна» впервые проходит в Казани. Он продлится до 26 августа.

Первый конкурсный день для финалистов начнется завтра. Сегодня перед зрителями должны выступить Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Дима Билан, Анна Егоян, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Artik&Asti, Сергей Лазарев, Anna Asti, Татьяна Куртукова, МОТ, Ани Лорак, Николай Басков, Лолита, Алсу, Сосо Павлиашвили, Пелагея, Артур Пирожков, Алексей Воробьев, Нюша.

Ведущие вечера – телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев.

«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года – в Сочи.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»