Накануне международной конференции в Казанской ратуше откроется выставка «Снежный барс»

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Международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» откроется завтра в Казани, в пленарном заседании примет участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. А сегодня днем в Казанской ратуше заработает выставка победителей конкурса детских рисунков «Снежный барс», который проводился среди учащихся художественных школ. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«В конференции примут участие представители всех стран ареала снежного барса – Афганистана, Бутана, Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Среди участников ученые с мировым именем – Билал Хабиб из Индии, Кун Ши из Китая, а также другие представители научного сообщества, общественные деятели и экологи. По завершении первого рабочего дня конференции будет предложено принять Казанскую резолюцию», – рассказали в пресс-службе.

Организаторами мероприятия выступают Правительство Татарстана, межрегиональная ассоциация «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» и Минприроды России.

«Главная цель конференции – объединить усилия всех стран, трансформировать все инициативы в единую, согласованную глобальную стратегию сохранения ирбиса, найти гармоничный баланс между интересами человека и дикой природы, вдохновить новые поколения на активную защиту ирбиса», – отметил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Директор межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» Дарья Петрова заметила, что в ходе конференции специалисты из России смогут пообщаться с зарубежными коллегами.

«Площадка конференции даст возможность обменяться опытом, обрести новые знакомства, расширить горизонты взаимного сотрудничества, договориться о стажировках. Это масштабное мероприятие в области изучения и сохранения снежного барса будет способствовать продвижению имиджа и позиции России в международной природоохранной повестке. Таким образом, Казань станет стартовой точкой для зарождения продуктивного сотрудничества, плотной работы и частых встреч», – пояснила она.

Руководитель секретариата Глобальной программы по защите снежного барса и экосистем Кыргызской Республики Чынгыз Кочуоров добавил, что снежный барс «является не только индикатором здоровья высокогорных экосистем, но и символом единства перед глобальными экологическими вызовами».

«Конференция даст всем участникам возможность рассказать о работе и деятельности в своей стране. Ее итоги послужат усилению международного взаимодействия в области сохранения снежного барса, а также развитию трансграничного сотрудничества», – уверен он.

Конференция пройдет в Казанской ратуше. Сохранение популяции снежного барса способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие».