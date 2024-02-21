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В Казани стартовала церемония открытия «Игр будущего»
В «Казань Экспо» стартовала официальная церемония открытия «Игр будущего» – масштабного спортивного события, которое сочетает в себе спорт, киберспорт, науку и технологии.
Церемонию можно будет посмотреть в прямом эфире на Первом канале и официальной группе «игр».
Отметим, что в мероприятиях в рамках «Игр будущего» принимают участие Президент России Владимир Путин, а также его коллеги из Таджикистана, Узбекистана, Республик Казахстан и Беларуси.
«Игры будущего» продлятся до 3 марта. В последний день пройдут заключительные турниры, а также церемония закрытия. Кроме того в этот день назовут страну, которая примет вторые «Игры будущего».
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