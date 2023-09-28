Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани стартовала архитектурная конференция «Осенние диалоги 2023»
В Казани стартовала архитектурно-градостроительная конференция «Осенние диалоги 2023», посвященная объектам образования и современной культовой архитектуре. Площадкой для проведения мероприятия стала Национальная библиотека Татарстана.
«Сегодня мы формируем среду для будущих поколений, и у вас есть отличная возможность в этом поучаствовать. Мы взяли одни из самых базовых групп на рассмотрение: объекты образования и культовые сооружения. Всегда они имели градообразующую функцию», — отметил директор Института развития города Казани Алексей Горбунов.
Первый день конференции будет полностью посвящен объектам образования как местам развития и самореализации. Стоит отметить, что перед началом пленарной сессии представители «Движения первых» презентовали участникам мероприятия идеальные, с точки зрения учеников, школы.
На самом же пленарном заседании первым взял слово начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов. Он подчеркнул, что в последнее время всё больше внимания уделяется образовательным учреждениям, причем не только в плане кадров и оборудования, но и в плане пространственных решений.
«Каждый год в Казани открываются новые образовательные учреждения. Только в этом году мы открыли рекордные четыре новые школы. И нужно сказать, что каждая из них уникальна», — добавил Ризванов.
Чиновник выразил уверенность, что в первую очередь при проектировании новых объектов необходимо учитывать физическую и психологическую безопасность детей, в том числе и с помощью архитектурных решений.
Во второй день конференции эксперты в области архитектуры обсудят подходы к проектированию культовых сооружений, а также презентуют проект Соборной мечети в столице Татарстана.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»