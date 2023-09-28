В Казани стартовала архитектурная конференция «Осенние диалоги 2023»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани стартовала архитектурно-градостроительная конференция «Осенние диалоги 2023», посвященная объектам образования и современной культовой архитектуре. Площадкой для проведения мероприятия стала Национальная библиотека Татарстана.

«Сегодня мы формируем среду для будущих поколений, и у вас есть отличная возможность в этом поучаствовать. Мы взяли одни из самых базовых групп на рассмотрение: объекты образования и культовые сооружения. Всегда они имели градообразующую функцию», — отметил директор Института развития города Казани Алексей Горбунов.

Первый день конференции будет полностью посвящен объектам образования как местам развития и самореализации. Стоит отметить, что перед началом пленарной сессии представители «Движения первых» презентовали участникам мероприятия идеальные, с точки зрения учеников, школы.

На самом же пленарном заседании первым взял слово начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов. Он подчеркнул, что в последнее время всё больше внимания уделяется образовательным учреждениям, причем не только в плане кадров и оборудования, но и в плане пространственных решений.

«Каждый год в Казани открываются новые образовательные учреждения. Только в этом году мы открыли рекордные четыре новые школы. И нужно сказать, что каждая из них уникальна», — добавил Ризванов.

Чиновник выразил уверенность, что в первую очередь при проектировании новых объектов необходимо учитывать физическую и психологическую безопасность детей, в том числе и с помощью архитектурных решений.

Во второй день конференции эксперты в области архитектуры обсудят подходы к проектированию культовых сооружений, а также презентуют проект Соборной мечети в столице Татарстана.