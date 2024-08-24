В Казани стартовал хакатон Kazan Digital Transformation 2024

Хакатон Kazan Digital Transformation 2024, организованный в рамках международного форума Kazan Digital Week 2024, стартовал сегодня в пространстве «Точка кипения» в казанском ИТ-парке.

Начальник управления информационных технологий и связи Казани Ильшат Салимзянов отметил, что мероприятие проводится уже во второй раз и что в этом году наблюдается рост числа желающих принять участие в хакатоне. При этом финалистами стали представители разных регионов страны.

«Что касается темы мероприятия, сейчас везде говорят про цифровизацию, но сколько ей ни занимайся, основной объект, для кого всё делается, — это наши жители и гости республики», — подчеркнул чиновник.

Всего в финал вышли 20 команд из 55 заявившихся. Они поборятся за призовой фонд в 800 тыс. рублей. Участники представят свои концепции и разработки по направлениям «Новые каналы и формы коммуникации города с жителями» и «Городские и социальные сервисы в экосистеме „Карта Жителя Республики Татарстан“».

Само мероприятие направлено на создание технологических решений в рамках цифровизации городской среды, а также развития и поддержки существующих сервисов в сфере технологий управления муниципалитетом.

Подробнее о предстоящем международном форуме читайте в материале «Татар-информа» Максут Шадаев: «Kazan Digital Week у нас в числе приоритетных по развитию цифровизации».