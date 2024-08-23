Максут Шадаев: «Kazan Digital Week у нас в числе приоритетных по развитию цифровизации»

Международный форум Kazan Digital Week-2024 пройдет в столице Татарстана с 9 по 11 сентября

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мероприятие пройдет еще масштабнее, лучше и качественнее»

Международный форум Kazan Digital Week входит в число основных мероприятий России по развитию цифровизации. Об этом заявил глава министерства цифрового развития страны Максут Шадаев на пресс-конференции ТАСС в Москве, посвященной проведению этого форума.

«Kazan Digital Week у нас в числе основных мероприятий по цифровизации. Традиционно мы в начале учебного года собираемся в Казани, приезжают все представители регионов, которые отвечают за цифровизацию, приезжают крупнейшие IT-компании, представители федеральных ведомств», – сказал министр.

Он отметил, что само мероприятие будет проходить четвертый раз и его масштаб ежегодно растет. Так, количество зарегистрированных участников уже больше 5 тыс. человек, в выставке примут участие около 140 компаний, а ее площадь составит свыше 4 тыс. квадратных метров.

«Происходит очень содержательный диалог. В основном у нас темы цифровизации социальной сферы: все что касается образования, здравоохранения, культуры, спорта, туризма, безопасности. Поэтому очень надеемся, что мероприятие пройдет еще масштабнее, лучше и качественнее, чем раньше», – заключил Шадаев.

Максут Шадаев: «Надеемся, что мероприятие пройдет еще масштабнее, лучше и качественнее, чем раньше» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наши технологические решения ничем не уступают, а местами превосходят зарубежные»

«Подготовка к этому форуму началась буквально спустя месяц после проведения Kazan Digital Week-2023. Это большая организационная работа», – заявил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

«Форум становится традиционным и количество участников, представителей зарубежных стран и игроков российского рынка из года в год растет, что видно по числу регистраций», – сказал глава Минцифры Татарстана.

Он напомнил, что в прошлом году было подписано более 30 различных соглашений. Среди них, одним из главных стало решение о переводе технических средств сотрудников государственной сферы Татарстана на отечественную операционную систему. Сегодня в республике более 50% рабочих мест в государственной и муниципальной сфере оснащено российской операционкой.

«Нашим опытом мы теперь делимся с другими субъектами России. Да, там возникают вопросы, потому что привычки наших пользователей, которые были сформированы за последние 30 лет зарубежными операционными системами, за один день не меняются. Но мы видим, что индустрия на эти вызовы очень оперативно реагирует и наши технологические решения ничем не уступают, а местами превосходят зарубежные», – считает министр.

Айрат Хайруллин: «В прошлом году количество участников превысило 28 тысяч» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Kazan Digital Week поможет студентам встретится с венчурными предпринимателями»

Одной из главных задач форума Хайруллин назвал поддержку малых и средних предприятий в сфере IT.

«Здесь я отмечу, что Татарстан на первом месте по количеству студентов, которые заявились и прошли отбор на университетскую платформу технологического предпринимательства – 442 студента получили гранты по 1 млн рублей. Это те стартапы, которые в рамках дипломной работы будут организовывать предприятия. И Kazan Digital Week поможет нашим студентам провести встречи с венчурными предпринимателями, что позволит привлечь инвестиции для тиражирования наших продуктов», – заявил он.

Еще одним ключевым событием Хайруллин считает визит в Казань министров цифрового развития всех регионов России. «У нас будет закрытая сессия, на которой мы сможем открыто обсудить как нам достичь тех результатов, которые Президент страны Владимир Путин обозначил в национальных приоритетах развития страны до 2030 года», – рассказал он.

Kazan Digital Week стал брендом Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Российская IT-индустрия ежегодно растет минимум на 15-20%»

По поводу выставки на Kazan Digital Week министр отметил, что более 50% в ней займут компании, приехавшие из других регионов России и из-за рубежа.

«Самый позитивный тренд, который мы видим – российская IT-индустрия ежегодно растет минимум на 15-20% и благодаря такому широкому обмену мнениями, мы можем тиражировать успешные решения, которые реализованы в различных уголках нашей страны», – подчеркнул Хайруллин.

По его словам, Kazan Digital Week стал брендом Татарстана, который дает возможность крупным компаниям наладить взаимодействие с государством, бизнесом и научным сообществом.

«В прошлом году количество участников превысило 28 тысяч. Сейчас зарегистрировано 5 тыс. участников, но в ближайшие две недели их количество минимум утроится. У нас напоследок люди любят откладывать регистрацию, но из года в год география расширяется», – заключил Хайруллин.

Рифкат Минниханов: «Нынешний 2024 год имеет особое значение – это 30-тилетие Российской академии наук» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Деловая программа – 85 сессий и 500 спикеров

«Нынешний 2024 год имеет особое значение – это 30-тилетие Российской академии наук, а в Татарстане Раис республики Рустам Минниханов объявил его Годом научно-технологического развития, что делает проведение форума очень актуальным», – заявил на пресс-конференции Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

Он добавил, что акцент делается на деловой программе форума, которая насчитывает 85 сессий. В них примут участие около 500 спикеров, 45 из них – иностранные.

Минниханов подчеркнул, что большое внимание уделяется научным статьям, написанным по итогам форума. В прошлом году таких статей вышло 237, а в 2024 году ожидается 275 статей, от более 400 авторов и соавторов, большая часть которых будет из Татарстана.

Президент Академии наук отдельно остановился на ключевых направлениях форума, по которым пройдут различные сессии. Среди них он выделил: искусственный интеллект в транспортных системах, цифровые технологии в госуправлении, формирование рынка данных, международное сотрудничество, прогнозирование и анализ в бизнесе, информационную безопасность детей и молодежи, внедрение отечественного, ПО а также цифровые платформы для развития интеллектуальной собственности.

На форуме состоится финал III Всероссийской студенческой кибербитвы Фото: © «Татар-информ»

Финал кибербитвы и награждение IT-лидера

Помимо этого, на форуме состоится финал III Всероссийской студенческой кибербитвы, количество участников в которой с прошлого года выросло на 40% – до 180 человек.

«Задача кибербитвы – популяризация и развитие российского образовательного проекта в области кибербезопасности», – подчеркнул Минниханов.

В новом формате пройдет ежегодное мероприятие Demo day – Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана совместно с Ассоциацией содействия цифровому развитию отберут стартапы для финансирования. Для участия заявились свыше 50 проектов и 20 из них получат место на выставке.

Кроме того, на закрытии Kazan Digital Week наградят победителей конкурса IT-лидер. Участие в конкурсе принимают 46 компаний, которыt предложили 66 различных IT-продуктов.

Минниханов также анонсировал – после окончания выставки, она будет доступна в 3D-формате на сайте форума.