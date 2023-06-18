В Казани стартовал второй день Летнего книжного фестиваля

В Казани стартует второй, заключительный день летнего книжного фестиваля. Жителей и гостей города, помимо книг, ожидают выставки, спектакли о жизни школьников из районов Татарстана, экскурсии и другие события.

Площадки фестиваля расположились в парке «Черное озеро», центре современной культуры «Смена», Национальной библиотеке Республики Татарстан и на театральной площадке MOÑ. С подробной программой можно ознакомиться на сайте события. Фестиваль продлится до 19.00.

В книжной ярмарке участвуют свыше 80 российских независимых издательств. В Казни они представят новинки, которые можно приобрести без наценки, и проведут встречи со своими представителями. Работают выставки «О, оттепель», посвященная художникам 50-60-х годов прошлого века; «Натуральные числа» Ильгизара Хасанова; экспозиция книжных дизайнеров России «Жар-книга» и ряд других.

Напомним, к мероприятию в городе открылся спецпроект «Жил, учился и гулял» о культурной истории Татарстана. Он поможет лучше узнать о парках, скверах и других интересных площадках столицы республики.