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«Жил, учился и гулял»: в парках Казани стартовал спецпроект Летнего книжного фестиваля
Сегодня, 17 июня, в Казани стартовал специальный проект Летнего книжного фестиваля «Жил, учился и гулял» о культурной истории Татарстана. Он создан теми, кто любит свой город. Посетители скверов и парков столицы республики смогут узнать о 25 известных деятелях культуры и искусства, которые часть своей жизни провели в Казани. Об этом «Татар-информу» рассказали в Институте развития городов Татарстана.
Например, можно услышать истории про любимые парки и скверы знаменитых писателей и ученых в главных зеленых зонах города — парке Горького, сквере Фукса, Лядском саду, сквере Тинчурина, парке «Черное озеро» и на набережной озера Кабан.
В общественных пространствах установят QR-коды и кубические инсталляции, которые расскажут о Максиме Горьком, Велимире Хлебникове, Александре Родченко, Варваре Степановой и еще двадцати людях, живших, учившихся и гулявших по столице Татарстана.
«Ищите кубы с QR-кодами в парках города и узнавайте о деятелях культуры и искусства, которые гуляли по тем же местам!» — советуют организаторы.
Первый день фестиваля в парке «Черное озеро» включает мастер-класс по серии книг о девочке Бану от издательства «Юлбасма», воркшоп «Люблю — не люблю» с художницей Ольгой Чернышевой, лектории и детскую программу. В 16.00 пройдет презентация переиздания книги Дина Макканела «Турист. Новая теория праздного класса», которую проведут главный редактор издательства Ad Marginem — философ Александр Иванов и культуролог Александр Сувалко.
В рамках Летнего книжного фестиваля Центра современной культуры «Смена» также можно будет узнать про проект «Мы солнце встречаем в пути». Посетителям расскажут, как книжный фестиваль помогает изучать города и создавать новые туристические маршруты.
Завтра, 18 июня, в 18.00 директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина поделится, что включает в себя проект, который охватит каждый район Татарстана, и как он поможет местным жителям узнать больше про историю места.
Проект создан Центром современной культуры «Смена», Институтом развития городов Татарстана, Дирекцией парков и скверов Казани. С подробной программой мероприятия можно познакомиться в Telegram-канале летнего книжного фестиваля.
Фото: Telegram-канал Летнего книжного фестиваля.
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