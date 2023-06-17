«Жил, учился и гулял»: в парках Казани стартовал спецпроект Летнего книжного фестиваля

Сегодня, 17 июня, в Казани стартовал специальный проект Летнего книжного фестиваля «Жил, учился и гулял» о культурной истории Татарстана. Он создан теми, кто любит свой город. Посетители скверов и парков столицы республики смогут узнать о 25 известных деятелях культуры и искусства, которые часть своей жизни провели в Казани. Об этом «Татар-информу» рассказали в Институте развития городов Татарстана.

Например, можно услышать истории про любимые парки и скверы знаменитых писателей и ученых в главных зеленых зонах города — парке Горького, сквере Фукса, Лядском саду, сквере Тинчурина, парке «Черное озеро» и на набережной озера Кабан.

В общественных пространствах установят QR-коды и кубические инсталляции, которые расскажут о Максиме Горьком, Велимире Хлебникове, Александре Родченко, Варваре Степановой и еще двадцати людях, живших, учившихся и гулявших по столице Татарстана.

«Ищите кубы с QR-кодами в парках города и узнавайте о деятелях культуры и искусства, которые гуляли по тем же местам!» — советуют организаторы.

Первый день фестиваля в парке «Черное озеро» включает мастер-класс по серии книг о девочке Бану от издательства «Юлбасма», воркшоп «Люблю — не люблю» с художницей Ольгой Чернышевой, лектории и детскую программу. В 16.00 пройдет презентация переиздания книги Дина Макканела «Турист. Новая теория праздного класса», которую проведут главный редактор издательства Ad Marginem — философ Александр Иванов и культуролог Александр Сувалко.

В рамках Летнего книжного фестиваля Центра современной культуры «Смена» также можно будет узнать про проект «Мы солнце встречаем в пути». Посетителям расскажут, как книжный фестиваль помогает изучать города и создавать новые туристические маршруты.

Завтра, 18 июня, в 18.00 директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина поделится, что включает в себя проект, который охватит каждый район Татарстана, и как он поможет местным жителям узнать больше про историю места.

Проект создан Центром современной культуры «Смена», Институтом развития городов Татарстана, Дирекцией парков и скверов Казани. С подробной программой мероприятия можно познакомиться в Telegram-канале летнего книжного фестиваля.