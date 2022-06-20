В Казани стартовал суд по новому эпизоду уголовного дела экс-главы ТФБ Мусина

Вахитовский районный суд начал рассматривать дело экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. В этот раз бывший банкир оказался на скамье подсудимых по новому эпизоду.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

О том, что Мусину было предъявлено новое обвинение по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, стало известно в феврале этого года. Уголовное дело было возбуждено еще в 2020 году в отношении неустановленных лиц. Позже главным фигурантом оказался сам Мусин.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Сегодня на процессе выяснилось, что у Роберта Мусина 23 июня заканчивается срок содержания под стражей. Прокурор сразу заявил ходатайство продлить меру пресечения еще на полгода.

«Обстоятельства для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не изменились. Подсудимый может скрыться от суда и оказать давление на свидетелей», – отметил государственный обвинитель.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Сам Мусин против ходатайства следователя возражать не стал.

«На усмотрение суда», – коротко ответил Мусин.

Суд ходатайство удовлетворил. Мусин проведет в СИЗО еще полгода, до 6 декабря. На следующем судебном заседании прокуратура планирует огласить обвинительное заключение.

Напомним, 28 сентября прошлого года Роберт Мусин выслушал свой приговор по делу о злоупотреблении полномочиями. Тот же Вахитовский районный суд Казани отправил бывшего банкира за решетку на 12 лет. Ущерб по уголовному делу Мусина был оценен в 53 миллиарда рублей.