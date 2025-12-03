В Казани стартовал суд над строителем Ильгизом Латыповым по делу о мошенничестве

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу известного казанского строителя Ильгиза Латыпова. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, дочь Ильгиза Латыпова, Лейла, состояла в романтических отношениях с военнослужащим по фамилии Мавлетшин, которому предстояло участие в СВО. Мавлетшин обратился к влиятельному «будущему свекру», который имел связи в Кабмине РТ, с просьбой помочь перевести его в Казанское танковое училище на должность водителя, сославшись на проблемы со здоровьем.

Спустя некоторое время Мавлетшин и Лейла Латыпова поссорились, и они расстались. Узнав об этом, Латыпов заявил Мавлетшину, что уже передал взятки для освобождения его от военной службы, и потребовал деньги за оказанную «помощь».

При этом передавать взятку он не собирался: фактически Латыпов требовал деньги, которые Мавлетшин должен был его дочери за ремонт. В итоге парня перевели в Казанское танковое училище, и тогда Латыпов вновь напомнил о необходимости вернуть деньги.

Сначала Мавлетшин приносил небольшие суммы – по сто тысяч рублей, а затем согласился передать одним траншем 800 тысяч рублей у здания Национальной библиотеки. Именно там Латыпова задержали сотрудники правоохранительных органов при получении денег. Ему было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Второй эпизод связан с установкой навеса для понтона на даче Латыпова. Он выплатил рабочим аванс в размере 270 тысяч рублей, но оставшуюся сумму – около 300 тысяч – выплачивать отказался. По версии следствия, Латыпов оказал давление на некоего Шишкова, который познакомил его с этой бригадой. Запугав его возможными проблемами при получении строительных контрактов, Латыпов заявил, что платить не намерен, и попросил больше его не беспокоить.

В суде Ильгиз Латыпов признал, что в июне 2025 года уволился с должности помощника Премьер-министра РТ. Сейчас он пенсионер. Он заключил сделку со следствием: признал вину по эпизоду с Мавлетшиным и рассказал о мошенничестве со строительной бригадой. Поэтому его дело рассматривается в особом порядке.

В таком случае суд не исследует доказательства, не допрашивает свидетелей и потерпевших, а основывается исключительно на признательных показаниях обвиняемого.

Следует отметить, что при рассмотрении дела в особом порядке приговор можно обжаловать лишь по поводу срока или размера наказания. Оспаривать решение суда со ссылкой на недоказанность вины или непричастность осужденного невозможно. Кроме того, суд не вправе назначить наказание свыше двух третей от максимального срока.