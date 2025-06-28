В Казани суд арестовал известного строителя Ильгиза Латыпова по делу о взятке

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня в Вахитовском суде Казани на два месяца арестовали известного строителя Ильгиза Латыпова.

По версии следствия, 63-летний Латыпов подозревается в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Оперативные сотрудники задержали его вчера после получения денег, которые он планировал потом передать должностным лицам для взятки.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, Латыпов обещал за деньги помочь незаконно вернуть мобилизованного бойца с СВО.

«Более мягкая мера пресечения не может быть избрана. Так как, имея заграничный паспорт, он может скрыться от суда и следствия. В материалах имеется заявление подозреваемого о том, что он опасается за свою жизнь из-за Латыпова», – сказал заместитель руководителя 384 военного следственного отдела Михаил Шуравин.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Также он отметил, что Латыпов временно работал в органах государственной власти и был топ-менеджером крупной компании, поэтому может воздействовать на свидетелей при помощи связей в МВД.

«Ходатайство следователя о содержании под стражей считаем чрезмерным. Никаких доказательств, что Латыпов может угрожать свидетелям нет. Загранпаспорт Латыпов получил еще в 2014 году и готов его сдать. Следствие создало видимость боязни другого подозреваемого перед Латыповом. Он частично признает вину, при этом нет причин его закрывать.», – сказал адвокат.

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Паспорт без проблем сдам. Скрываться не собираюсь», – сказал он.

Суд постановил избрать Ильгизу Латыпову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.