Дело серийного душителя бабушек из Казани ушло в суд

Завершилось расследование серии резонансных убийств бабушек, в котором обвиняют жителя Казани Радика Тагирова. Уголовное дело направлено в суд, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Тагирову предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям – в убийстве и в покушении на него, а так же в разбое. Убийства были совершены с 2011 по 2013 год. Действовал Тагиров по одной схеме – под видом соцработника или слесаря проникал в квартиру к пенсионеркам, душил их и забирал ценные вещи. Его жертвами стали пожилые жительницы Казани, Уфы, Самары и других городов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Долгое время убийства оставались не раскрытыми. За это время к их причастности следователи проверили свыше 10 тысяч человек, сделали более пяти тысяч экспертиз.

Тагирова удалось задержать в декабре 2020 года в казанском поселке Дербышки. Установлено, что обвиняемый уже был судим за хранение оружия и кражу. Если его вина будет доказана, то ему грозит пожизненный срок лишения свободы.