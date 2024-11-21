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В Казани стартовал первый открытый гуманитарный форум «Казань за СВОих»
В казанском КЦ «Московский» стартовал первый открытый гуманитарный форум «Казань за СВОих».
Мероприятие объединило на одной площадке волонтеров, власть и бизнес для усовершенствования организации помощи участникам специальной военной операции.
Сегодня здесь начала работу выставка достижений «Народного ОПК» и эволюции гуманитарных инициатив Казани и РТ.
На экспозиции представили дроны самолетного типа и наземные, квадрокоптеры, штурмовой видеоприцел, AR-устройство, глушители, дульные устройства, компенсаторы, маскировочные сети, военные костюмы, буржуйки, сублимированные продукты, окопные свечи, элементы 3D-печати и многое другое. Осмотрел экспонаты мэр Казани Ильсур Метшин.
После этого началось пленарное заседание, где представители татарстанских гуманитарных объединений поделились своим опытом.
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