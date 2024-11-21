В Казани стартовал первый открытый гуманитарный форум «Казань за СВОих»

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В казанском КЦ «Московский» стартовал первый открытый гуманитарный форум «Казань за СВОих».

Мероприятие объединило на одной площадке волонтеров, власть и бизнес для усовершенствования организации помощи участникам специальной военной операции.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня здесь начала работу выставка достижений «Народного ОПК» и эволюции гуманитарных инициатив Казани и РТ.

На экспозиции представили дроны самолетного типа и наземные, квадрокоптеры, штурмовой видеоприцел, AR-устройство, глушители, дульные устройства, компенсаторы, маскировочные сети, военные костюмы, буржуйки, сублимированные продукты, окопные свечи, элементы 3D-печати и многое другое. Осмотрел экспонаты мэр Казани Ильсур Метшин.

После этого началось пленарное заседание, где представители татарстанских гуманитарных объединений поделились своим опытом.