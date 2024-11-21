В Казани открылась выставка боевого снаряжения и гуманитарной помощи СВО

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня в казанском КЦ «Московский» открылась выставка достижений «народного ОПК» и эволюции гуманитарных инициатив Казани и РТ.

Экспозицию представили перед открытием первого открытого гуманитарного форума «Казань за СВОих».

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Среди экспонатов дроны самолетного и наземного типа, квадрокоптеры, штурмовой видеоприцел, AR-устройство, глушители, дульные устройства, компенсаторы, маскировочные сети, военные костюмы, буржуйки, сублимированные продукты, окопные свечи, элементы 3D-печати и многое другое.

Осмотрел экспонаты мэр Казани Ильсур Метшин.

Директор гуманитарного движения «За Победу! Казань» Евгения Коцарь вместе со своими волонтерами представила на выставке изделия, которые они шьют сами.

«Здесь маскировочные костюмы, флисовое термобелье, балаклавы и средства для эвакуации раненых. Мы шьем все это сами. За 2,5 года существования нашего движения мы сшили более пяти тысяч изделий, кроме этого мы отправляем на фронт гуманитарную помощь и технические устройства. Очень много неравнодушных жителей города и предпринимателей помогают нам и нашим ребятам приблизить Победу», – рассказала она.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

После этого началось пленарное заседание, где представители татарстанских гуманитарных объединений поделились своим опытом и озвучили предложения.