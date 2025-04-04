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Экономика 4 апреля 2025 10:19

В Казани стартовал молодежный день форума «Энергопром-2025»

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В Казани стартовал молодежный день форума «Энергопром-2025»
Выставка «Энергопром»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Молодежный день Татарстанского международного форума «Энергопром» стартовал сегодня на площадке выставочного центра «Казань Экспо».

«В этом году форум прошел на очень высоком уровне и был посвящен энергомашиностроению. На эти три дня Казань стала энергетической столицей России», – отметил заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев, приветствуя участников.

Он пожелал студентам и школьникам, интересующимся энергетикой, дальнейшего развития профессиональных навыков и побед в конкурсах и соревнованиях, посвященных отрасли.

На открытии молодежного дня также подвели итоги республиканского конкурса молодежных инициатив «Мы выбираем энергоэффективность».

«Лично для меня победители – все те, кто принимал участие в этом конкурсе. Хочу вам пожелать, чтобы участие в конкурсе стало главным шагом в развитии вами профессиональных навыков», – подчеркнул Минибаев.

Молодежный день станет заключительным мероприятием «Энергопрома-2025». Студентов и школьников ждут различные викторины, мастер-классы и круглые столы, посвященные различным темам в сфере энергетики.

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#молодежь #Татарстан #ЭНЕРГОПРОМ
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