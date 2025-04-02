Экономика без энергетики не имеет перспективы: Минниханов открыл «ЭНЕРГОПРОМ» в Казани

В Казани начал работу Казанский международный энергетический форум «ЭНЕРГОПРОМ», который продлится в течение трех дней. Площадкой для мероприятия стал выставочный центр «Казань Экспо». Деловая программа форума включает 28 мероприятий. Подробнее – в материале «Татар-информа».





В Казани начал работу Казанский международный энергетический форум «ЭНЕРГОПРОМ»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Спасибо, что мы вместе проводим наш энергетический форум»

Основные мероприятия форума «ЭНЕРГОПРОМ» развернутся 2 и 3 апреля, 4 апреля станет молодежным днем. В форуме принимают участие руководители крупнейших российских энергетических компаний, представители 17 регионов России, двух городов федерального значения и зарубежных стран.

В торжественной церемонии открытия приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр энергетики России Сергей Цивилев и ряд других руководителей профильных ведомств из России, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Минниханов на церемонии выразил благодарность всем, кто приехал в столицу Татарстана для участия в форуме.

«Спасибо, что мы вместе проводим наш энергетический форум. Понимаем, что любая экономика без энергетики не имеет перспективы», – сказал Минниханов.

В торжественной церемонии открытия приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики России Сергей Цивилев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис РТ добавил, что проведение «ЭНЕРГОПРОМа» стало хорошей площадкой для того, чтобы пригласить ученых, экспертов, руководителей ведущих энергетических компаний и зарубежных партнеров.

Татарстанский лидер особо подчеркнул, что мероприятие проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы сегодня должны поблагодарить ветеранов за те военные годы, когда энергетика позволила обеспечить победу страны», – подчеркнул Раис РТ и пожелал всем участникам форума плодотворной и эффективной работы.

Рустам Минниханов на церемонии выразил благодарность всем, кто приехал в столицу Татарстана для участия в форуме Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это важнейший вызов, на который в ближайшее время мы с вами должны ответить»

Цивилев на открытии форума подчеркнул, что в настоящее время в России наблюдаются высокий спрос на электроэнергию и рост ее потребления.

«Это важнейший вызов, на который в ближайшее время мы с вами должны ответить. Понимаем, насколько это важно для будущего страны», – сказал министр.

Он напомнил, что в стране разработана Генеральная схема развития объектов электроэнергетики до 2042 года.

«Мы сегодня, по сути, формируем долгосрочный заказ на строительство новых и реконструкцию существующих энергетических мощностей, на реконструкцию и создание новых систем передачи и хранения энергии. Это большая масштабная работа. Она требует объединения усилий всех заинтересованных сторон», – добавил глава Минэнерго РФ.

Цивилев выразил надежду, что «ЭНЕРГОПРОМ» займет место ведущего форума в энергетической отрасли.

Сергей Цивилев подчеркнул, что в настоящее время в России наблюдаются высокий спрос на электроэнергию и рост ее потребления Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Значение форума в период санкций

Также слова приветствия участникам форума направили Премьер-министр России Михаил Мишустин и Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Глава Кабмина отметил, что «ЭНЕРГОПРОМ» стал площадкой, на которой представители технологических компаний и науки, а также профильные эксперты выстраивают конструктивный диалог, обмениваются опытом, интересными идеями и лучшими практиками.

«И сейчас, в условиях беспрецедентных санкций, такие встречи приобретают еще большее значение», – считает Мишустин.

Премьер назвал задачи, которые в настоящее время стоят перед отраслью: обеспечение энергетической безопасности страны, развитие внутреннего рынка энергоресурсов, реализация экспортного потенциала.

В форуме принимают участие руководители крупнейших российских энергетических компаний Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Уверен, что форум даст возможность обсудить перспективные направления развития топливно-энергетического комплекса, найти ответы на актуальные вызовы, позволит укрепить партнерские связи, заключить соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве», – заключил глава Кабмина.

Володин в своем обращении отметил, что участникам форума предстоит обсудить вопросы, связанные с обеспечением энергетической безопасности, созданием и внедрением инновационных технологий, реализацией инфраструктурных проектов.

По его словам, предложения участников форума должны способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества и решению актуальных проблем энергетической отрасли, содействовать росту ее эффективности, повышению доступности энергоресурсов и улучшению качества жизни людей.

В этом году «ЭНЕРГОПРОМ» проходит при поддержке Минэнерго и Минпромторга РФ.