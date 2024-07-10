В Казани стартовал финал конкурса «Лучший водитель такси в России»

Федеральный этап VI Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России» сезона 2023-2024 годов стартовал сегодня в столице Татарстана. В заключительном этапе конкурса принимают участие 32 финалиста из разных регионов страны, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Хочу поблагодарить все 32 региона, которые прислали в Татарстан своих лучших водителей такси, а также участников и организаторов конкурса. Сегодня водитель такси стоит на очень ответственном посту. Благодарю вас, что в вашем лице отрасль такси в России набирает обороты», — заявил Ханифов.

В завершение выступления министр пожелал финалистам конкурса одержать победу в равной борьбе.

Сам финал будет проходить в столице Татарстане с 8 по 11 июля 2024 года. Он будет состоять из трех туров: теория, практика и творческий конкурс. Так, в первом туре нужно будет продемонстрировать знание истории, географии и достопримечательностей России. Также будут вопросы на знание Правил дорожного движения, отраслевого законодательства, основ оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

На практических испытаниях водители такси должны будут на легковых машинах преодолеть препятствия автодрома в формате «Спринт-слалом. Дуэль». Самым красочным этапом должен стать творческий конкурс. Участники соревнований расскажут со сцены о своих родных регионах, используя все свои таланты и способности. Судьи будут оценивать культуру речи, глубину раскрытия темы, оригинальность, костюмы, грим, артистизм и зрелищность.

Победитель получит звание «Лучшего водителя такси в России», а также новый легковой автомобиль Lada Vesta и 150 тыс. рублей. Серебряные и бронзовые призеры получат 100 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Минтранса РТ предложил заменить общественный транспорт на такси на ряде маршрутов.