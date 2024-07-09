Глава Минтранса РТ предложил заменить общественный транспорт на такси на ряде маршрутов

Глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов выступил с предложением: совместить работу такси и общественного транспорта на городских маршрутах, которые являются экономически убыточными.

Спикер отметил, что такси является элементом общественного транспорта. И хотелось бы, чтобы этот рынок поддержал город в перевозках, приводит его слова газета «Республика Татарстан».

Он уточнил, что такая помощь нужна только на тех маршрутах, где нецелесообразно в экономическом плане ставить большой автобус.

Ханифов добавил, что субсидировать такси властям будет намного легче, чем большой автобус без пассажиропотока.

Еще министр заявил, что надо разработать решение, при котором граждане могли бы ездить на такси, оплачивая проезд картой для поездок в общественном транспорте.