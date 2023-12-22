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Новости Татарстана и Казани
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В Казани создадут 4 искусственных участка на Волге площадью 44 га
В Казани планируется засыпка четырех участков в акватории Куйбышевского водохранилища, на затопленной левобережной пойме Волги в районе ул.Портовой. Общая площадь искусственных участков составит более 44 гектаров. О результатах историко-культурной экспертизы сообщил Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
Эксперты отмечают, что обследуемая территория с середины XX века подвергалась серьезному антропогенному воздействию. К настоящему времени дневные поверхности береговой линии замыты гидронамывным песком, а также завалены строительно-бытовым мусором.
Проведенные исследования показали, что в районе работ нет объектов культурного наследия, поэтому проект получил положительное заключение эксперта.
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