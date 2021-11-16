Казанская компания выплатила 1,8 млн долгов по зарплате

Казанская организация «Современные технологии строительства» выплатила своим сотрудникам 1,8 млн долгов по зарплате. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Минтруд РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда. В ходе проведенной работы частично погашена задолженность по заработной плате в организации Казани», – сказано в сообщении.

В общей сложности долги были погашены перед девятью работниками организации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане три предприятия выплатили около 2 млн рублей долгов по зарплате.