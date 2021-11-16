news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
16 ноября 2021  04:41

Казанская компания выплатила 1,8 млн долгов по зарплате

news_top_970_100

Казанская организация «Современные технологии строительства» выплатила своим сотрудникам 1,8 млн долгов по зарплате. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Минтруд РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда. В ходе проведенной работы частично погашена задолженность по заработной плате в организации Казани», – сказано в сообщении.

В общей сложности долги были погашены перед девятью работниками организации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане три предприятия выплатили около 2 млн рублей долгов по зарплате.

#выплата долгов по зарплате
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное