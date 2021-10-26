В Татарстане три предприятия выплатили около 2 млн рублей долгов по зарплате

Три татарстанских предприятия выплатили сотрудникам долги по зарплате на общую сумму около 2 млн рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Минтруд РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда, — сказано в сообщении. — В ходе проведенной работы погашена задолженность по заработной плате на трех предприятиях республики».

В Атнинском районе ООО «Дусым» выплатило более 1,1 млн рублей 127 работникам. В Тюлячинском районе ООО «Тан» рассчиталось с 38 сотрудниками, выплатив им 792 тыс. рублей. Кроме того, «Ошма» погасила долг на сумму 37 тыс. руб. перед двумя работниками.