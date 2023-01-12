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Ру Тат
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Происшествия
12 января 2023  14:28
Дмитрий Шатров

В Казани сотрудники ДПС рассказали, как пользоваться электронными водительскими правами

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В Татарстане в пилотном режиме тестируется возможность использовать электронные водительские права и свидетельство о регистрации. Эти документы можно предъявить автоинспекторам в виде QR-кода в мобильном приложении Госуслуги Авто

Чтобы пользоваться электронными документами, водителям необходимо скачать это мобильное приложение, зарегистрироваться в нем и внести данные прав и свидетельства о регистрации. Когда сотрудник ДПС остановит водителя, тот может показать ему QR-код из этого приложения или его скриншот. Автоинспектор отсканирует код через специальный планшет и проверит документы водителя.

С 1 марта 2023 года в законную силу вступит новая редакция ПДД, по которой предъявление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации в электронном виде – в формате QR-кода инспектору ДПС – приравняется к обычному водительскому удостоверению в бумажном виде. Напомним, сейчас сервис работает в тестовом режиме, сотрудник Госавтоинспекции вправе потребовать подлинники документов.

Подробнее об этом в репортаже «Татар-информа».

 

#Инспекторы ДПС
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