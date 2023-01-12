«Электронные права – это удобно»: инспекторы ДПС показали процесс их проверки на дороге

Сегодня в Казани инспекторы ДПС показали, как они проверяют электронные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств. Уже скоро водителям разрешат больше не возить с собой бумажные документы. Зачем нужны электронные права, как их получить и готов ли к этому этапу цифровизации Татарстан – узнал «Татар-информ».

Айрат Самигуллин: «Водителям необходимо скачать мобильное приложение, зарегистрироваться в нем и внести все свои данные о водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня возле центрального здания Госавтоинспекции Татарстана журналистам продемонстрировали процесс проверки электронных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств. Подробнее об электронных правах рассказал заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РТ полковник полиции Айрат Самигуллин.

«Водители уже пользуются электронными правами»

В Татарстане в пилотном режиме тестируют возможность предъявления водительского удостоверения и свидетельства о регистрации в электронном виде. Эти документы формируются в виде QR-кода в мобильном приложении Госуслуги Авто.

«Водителям необходимо скачать это мобильное приложение, зарегистрироваться в нем и внести все свои данные о водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации. Приложение в свою очередь сформирует документы в виде QR-кода», – рассказал Айрат Самигуллин.

На данный момент это пилотный проект, который функционирует на территории всей страны. С 1 марта 2023 года в законную силу вступит новая редакция ПДД, которая позволит водителя предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации инспекторам ДПС в электронном виде. Пока даже при наличии электронных документов по требованию инспектора придется показать бумажные права.

Пока даже при наличии электронных документов по требованию инспектора придется показать бумажные права Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Татарстане ежедневно фиксируется считывание QR-кодов инспекторами ДПС. Могу с уверенностью сказать, что люди охотно пользуются данной услугой, потому что это очень удобно. Процедура проверки документов выглядит следующим образом. Со специального мобильного планшета инспектор ДПС считает ваш QR-код. Он это сделает, чтобы удостовериться в легитимности предъявляемых документов, и все. Водителям даже не обязательно каждый раз открывать приложение, чтобы показать QR-код, достаточно иметь скриншот с ним», – дополнил полковник полиции.

Госуслуги Авто, формируя электронное водительское удостоверение и свидетельство регистрации в QR-код, обращается к федеральным базам данных Госавтоинспекции. Что исключает регистрацию поддельных документов в приложении.

«QR-код автоинспектор сможет проверить даже без интернета»

У сотрудников ГИБДД в планшетах тоже установлено такое же мобильное приложение, которое позволяет считывать эти QR-коды. На сегодня все без исключения экипажи ДПС в Татарстане обеспечены планшетами, в которых установлено необходимое мобильное приложение. На сегодняшний день планшеты инспекторов ДПС позволяют считывать QR-коды и в режиме офлайн.

«Переходить на электронное водительское удостоверение и свидетельство о регистрации необязательно, но мы рекомендуем» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Даже при отсутствии интернета сотрудник сможет проверить все ваши документы. В крайнем случае сотрудник обратится к дежурной части подразделения, в котором служит, и проверит документы через них. Переходить на электронное водительское удостоверение и свидетельство о регистрации необязательно, но мы рекомендуем», – сказал Айрат Самигуллин.

По словам Самигуллина, электронную версию водительских прав внедряют для удобства водителей.

«Случается, водитель может забыть управа и документы на машину дома. Электронные права помогут ему подтвердить их наличие. Напоминаю, что до 1 марта водительское удостоверение в бумажном виде все равно необходимо иметь при себе. После 1 марта можно будет предъявлять только электронные права», – рассказал Айрат Самигуллин.

Эдуард Васильев: «Сегодня как раз тот случай, когда я по неосторожности права не взял, но все документы у меня есть в электронном виде» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Именно сегодня я забыл права дома»

Инспекторы ДПС вышли с проверкой на дорогу, один из остановленных ими водителей – казанец Эдуард Васильев, как выяснилось, забыл дома права. Его спасла давняя регистрация в «Госуслуги Авто».

«Я очень рад, что Татарстан развивается в этой сфере, и если я забуду права, то смогу их показать в электронном виде. Удобно. Сегодня как раз тот случай, когда я по неосторожности права не взял, но все документы у меня есть в электронном виде. Сейчас я хочу продемонстрировать свой QR-код, но возникли небольшие неполадки. Я проходил регистрацию через Госуслуги, но потом удалил приложение “Госуслуги Авто”, сейчас я скачаю его снова и покажу QR-код», – объяснил Эдуард.

Игорь Дмитриев сразу достал телефон и открыл на нем QR-код Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Водитель смог предъявить документы в электронном виде и, получив предупреждение от сотрудников ДПС, отправился дальше по своим делам. Следующим для проверки документов сотрудники ДПС остановили Игоря Дмитриева. Мужчина сразу достал телефон и открыл на нем QR-код.

«Водительские права я получил полтора года назад. Мне предложили сделать их в электронном варианте, вот и сделал. Пользуюсь электронными около двух месяцев. Если права оставил дома их можно показать через приложение, телефон в наше время как вторая жизнь, поэтому он всегда при мне. Меня останавливали всего около семи раз, и три раза из них я показывал электронные документы, никаких проблем не возникало. Но я всегда с собой вожу еще и бумажный вариант, потому что до 1 марта без него лучше не ездить. – отметил он.