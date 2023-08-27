В Казани состоялся концерт лауреатов фестиваля «Поэт и музыка» имени Мусы Джалиля

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева прошел концерт лауреатов ежегодного международного музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и музыка», приуроченного ко дню рождения великого татарского поэта Мусы Джалиля.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По традиции 25 августа, в день памяти джалиловцев, мы посвящаем этот концерт Мусе Джалилю и его соратникам. В этом году фестиваль проводился второй раз, число лауреатов стало еще больше. Спасибо спонсорам. Помимо Казани и Москвы, мы побывали в Бугульме, Нижнекамске, Альметьевске, [Набережных] Челнах. Есть надежда, что в будущем фестиваль будет проводиться и в других регионах России», — заметила внучка поэта-героя, художественный руководитель фестиваля, преподаватель фортепиано ДМШ имени Аркадия Островского Татьяна Малышева-Джалиль.

По ее словам, некоторые лауреаты фестиваля успешно поступили в Московскую государственную консерваторию и Центральную музыкальную школу — Академию исполнительского искусства. «Видимо, на этом фестивале лауреатами стали очень талантливые дети. Будем стараться их поддерживать и в будущем», — сказала она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В концерте приняли участие лауреаты из Казани, Москвы, Челнов, Заинска и Нижнекамска. Среди гостей фестиваля были дочь Мусы Джалиля Чулпан Джалиль, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева и другие.

Лауреаты на татарском и русском языках читали стихи Джалиля и поэтов-джалиловцев, а также посвященные их героизму произведения. Кроме того, в их исполнении прозвучали произведения композиторов — Салиха Сайдашева, Мансура Музаффарова, Рамиля Курамшина, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Фридерика Шопена и других. Лауреатам вручии дипломы и памятные подарки.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Лауреат фестиваля — студентка Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая Казанского федерального университета Ризаля Гилязова выбирала произведение для фестиваля вместе со своей преподавательницей, профессором кафедры татарской литературы КФУ Нурфией Юсуповой.

«Нурфия Марсовна предложила стихотворение Мусы Джалиля „Була кайчак” („Случается порой”). Она сказала, что это стихотворение хорошо подходит моему характеру, особенностям моего чтения. Выступать в Большом концертном зале, стать лауреатом — это, безусловно, большая радость и гордость для меня. Очень благодарна Татьяне Малышевой-Джалиль, всем организаторам, своей учительнице Нурфие Юсуповой», — рассказала «Татар-информу» лауреат фестиваля.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Международный музыкально-поэтический фестиваль «Поэт и музыка» проводится для популяризации творческого наследия татарского поэта Мусы Джалиля, а также татарской, русской и европейской академической музыки. В фестивале принимают участие детские музыкальные коллективы, учащиеся музыкальных школ и школ искусств, училищ и колледжей, лауреаты конкурсов художественного слова и литературных конкурсов чтецов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в день памяти поэта-героя Мусы Джалиля казанцы возложили цветы к его памятнику.