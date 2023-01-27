В Казани прошло первое заседание татарстанского совета «Движения первых»

В казанском экстрим-парке «УРАМ» состоялось первое заседание регионального совета Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». На нем были обозначены цель нового объединения, задачи и ближайшие планы по мероприятиям.

«Миссия движения состоит из пяти основных блоков. Первый – это быть с Россией, где будет формироваться понимание молодежи о месте ее проживания, городе, республике, стране. Второй – быть человеком, который рассказывает о таких ценностях, как эмпатия и взаимоуважение друг к другу. Третье – быть вместе. Здесь акцент на том, что мы работаем в коллективе, помогая тем, кто есть вокруг. Четвертое – быть в движении. Речь о том, что именно в движении рождается польза. И пятое – быть первыми. Это значит стремиться быть лучшим в своем направлении», – рассказал помощник Президента РТ, руководитель татарстанского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

У движения будут две основные задачи: популяризация традиционных ценностных ориентиров и распространение навыков, знаний и умений для устойчивого социального и умственного развития общества, добавил он.

В каждом районе Татарстана появятся представительства движения, уже сейчас идет конкурс на то, кто их будет возглавлять в каждом муниципалитете. Клубы «Движения первых» будут появляться в школах, молодежных центрах, подростковых учреждениях и других субъектах молодежной политики. Первый откроется сегодня в экстрим-парке «УРАМ».

Совет регионального совета собрал лидеров разных молодежных сообществ Татарстана и представителей профильных ведомств. Так, одним из участников стал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Система образования всегда готова к тому, чтобы создать клубы „Движения первых“. Важно подчеркнуть, что мы не будем их создавать по указу. Каждый ребенок заинтересован в своем направлении: спорт, наука, театр или любое другое. Мы будем подходить к созданию этих групп очень избирательно – с учетом индивидуальных особенностей детей, школы, района. Никакого принуждения не будет, заставлять мы никого не должны», – заявил министр.

Также возник вопрос о создании представительств движения в учреждениях молодежной политики. Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков уверен, что «Движение первых» найдет свою аудиторию по всей республике.

«Мы будем активно взаимодействовать с новым движением детей и молодежи, дополняя друг друга в направлении воспитания и создании возможностей для нашего подрастающего поколения. Сегодня представили состав совета регионального отделения движения. Я думаю, что с каждым годом этот состав будет расширяться. Мы видим в том числе в составе совета руководителей молодежных организаций. Это как раз тот пример совместного взаимодействия. У нас очень серьезная молодежная инфраструктура в Татарстане. Движение найдет свое место и в этой сетке», – отметил Садыков.

Первым крупным мероприятием «Движения первых» в Татарстане станет большой форум «Вперед – Алга» в апреле, посвященный Дню космонавтики. По словам Сулейманова, к этому моменту уже во всех районах республики будут созданы муниципальные представительства.

Напомним, что указ о создании молодежного движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин.