В Казани состоялось чествование ветеранов Таткнигоиздата

Сегодня, в Международный день пожилых людей, в Казани прошло ежегодное чествование ветеранов труда Татарского книжного издательства. Мероприятие было организовано в бывшем Доме печати, ныне ставшем отелем «Ногай», сообщает пресс-служба Таткнигоиздата.

По традиции встреча включала вручение подарков посвятившим десятки лет развитию национальной литературы книжникам, праздничный обед и концерт. Она состоялась в стенах, где некогда, в годы молодости нынешних ветеранов труда, проходила работа издательства, так что выбор локации не был случайным.

С приветственными речами к собравшимся обратились генеральный директор Татарского книжного издательства Рустем Галиуллин и директор отеля «Ногай» Виталий Большаков.

«От лица всего издательства я хочу сказать вам самое главное – спасибо. Спасибо за ваш профессионализм, за сотни тысяч страниц, которые прошли через ваши руки и сердца. Мы безмерно благодарны вам за тот фундамент, который вы заложили. Мы искренне ценим ваш труд и делаем всё возможное, чтобы сохранить каждую крупицу вашего опыта», – подчеркнул в своем выступлении Рустем Галиуллин.

Гендиректор Таткнигоиздата также высказал отдельные слова благодарности руководству и всему коллективу отеля «Ногай». «Мы глубоко признательны вам за то, что вы ежегодно поддерживаете это событие, предоставляя нам возможность собираться именно здесь, в родных для многих из нас стенах», – заметил он.

«Дорогие ветераны, для нас огромная радость и честь принимать вас здесь каждый год. Здание отеля „Ногай“ неразрывно связано с историей печатного дела и великой татарской литературы. Вы – живая история этого места, и мы счастливы быть причастными к сохранению этой памяти», – отметил в свою очередь Виталий Большаков.

Одной из тех, кого чествовали сегодня, стала Люция Гизатуллина, на протяжении многих лет работавшая заведующей редакцией художественной литературы. Она поделилась впечатлениями от мероприятия.

«Глядя сегодня на эти стены, нам особенно приятно вспоминать, как здесь когда-то по-настоящему кипела работа: велась работа над рукописями, проходили встречи с известными авторами, и мы очень дружно проводили наши рабочие будни. И как же радостно, что сегодня мы можем снова встретиться именно здесь, в этих родных стенах, чтобы обнять друг друга и вместе вспомнить те дорогие нашему сердцу годы», – сказала бывшая сотрудница издательства.

Она также поблагодарила нынешнее руководство Таткнигоиздата за бережное сохранение преемственности и ежегодное проведение встреч ветеранов издательства в памятном им месте.