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Общество 1 октября 2026 08:05

Минниханов поздравил жителей Татарстана с Международным днем пожилых людей

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Минниханов поздравил жителей Татарстана с Международным днем пожилых людей
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил старшее поколение с Международным днем пожилых людей.

«В Международный день пожилых людей мы чествуем наше старшее поколение. Их мудрость, доброта и жизненная сила вдохновляют нас каждый день. Давайте не забывать звонить родным, интересоваться делами и здоровьем», – написал лидер республики в «Макс».

Раис Татарстана также пожелал представителям старшего поколения душевного тепла и счастливой долгой жизни.

#Рустам Минниханов #Международный день пожилых людей #поздравление
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