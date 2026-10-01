Минниханов поздравил жителей Татарстана с Международным днем пожилых людей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил старшее поколение с Международным днем пожилых людей.

«В Международный день пожилых людей мы чествуем наше старшее поколение. Их мудрость, доброта и жизненная сила вдохновляют нас каждый день. Давайте не забывать звонить родным, интересоваться делами и здоровьем», – написал лидер республики в «Макс».

Раис Татарстана также пожелал представителям старшего поколения душевного тепла и счастливой долгой жизни.