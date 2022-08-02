В Казани состоялась церемония закрытия первого этапа международных «Игр дружбы»

Сегодня, в Казани в Центре водных видов спорта состоялась церемония закрытия I этапа «МИР» комплексных международных соревнований по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду «Игры дружбы».

Так, в заключительный соревновательный день были разыграны последние комплекты наград и проведены церемонии награждения. А финальный аккорд поставили семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, выступившая на гала-шоу с программой под песню «Помоги мне» из кинофильма «Бриллиантовая рука», а также двукратная олимпийская чемпионка Влада Чигирёва, которые и закрыли I этап соревнований «Игр дружбы».

Стоит отметить, что в соревнованиях, которые прошли в казанском Дворце водных видов спорта, приняли участие более 1100 спортсменов из 15 стран мира.

Первый этап – «Мир» – включает в себя финал Кубка России по плаванию, международные соревнования по прыжкам в воду, а также международные соревнования по синхронному плаванию.

Второй этап – «Спорт» – планируется в период с 9 по 26 ноября и будет состоять из Кубка Президента Республики Татарстан по прыжкам в воду и чемпионата России по плаванию.

Третий этап – «Легенды» – пройдет в декабре и включает в себя Кубок Владимира Сальникова по плаванию, Кубок Светланы Ромашиной по синхронному плаванию и Кубок Дмитрия Саутина по прыжкам в воду.

Накануне «Игры дружбы» в Казани посетила Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.