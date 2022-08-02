Алина Загитова: «Мои родители говорят по-татарски, когда хотят что-то скрыть от меня»

Гость Всемирного конгресса татар – олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила «Игры дружбы» в Казани. Одна из самых знаковых татарок в истории российского спорта пообщалась с журналистами, ответив на вопросы корреспондента спортивной редакции «Татар-информа».

Алина Загитова: «Казань для меня город особенный»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У бассейна жарче, чем на нашем катке. А я люблю тепло»

На «Играх дружбы» плавали волейболисты, телекомментаторы. А у вас нет желания заявиться на соревнованиях по синхронному плаванию вне конкурса?

Нет, конечно. Хотя это было бы интересно. Вот только я не умею так хорошо плавать, как наши синхронистки. Но может быть, попробую в будущем. Все возможно в этой жизни, поэтому я не буду говорить – никогда.

Благо столько общего между фигурным катанием и синхронным плаванием...

Да, это так. Я сегодня впервые была на синхронном плавании. Мне безумно понравилось, все было очень красиво. Была рада, что посетила такое мероприятие. Но у бассейна жарче, чем на нашем катке. А я люблю тепло.

Какие впечатления у вас сложились от «Игр дружбы»?

Очень хорошие впечатления, потому что, повторюсь, я сегодня впервые была на синхронном плавании. «Игры дружбы» назову классной альтернативой международным соревнованиям. Хотя они и называются международными соревнованиями, но все-таки без участия представителей многих стран. Мы все понимаем в силу сложившейся ситуации, но эти соревнования не помешают нашим спортсменам быть лучшими. И главное, общение между странами все-таки идет, это плановая миссия спорта – служить всем странам мира.

Знаменитая фигуристка посетила соревнования по синхронному плаванию на «Играх дружбы» и приняла участие в церемонии награждения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И за кого сегодня болеете?

Как патриот – за Россию! Но все девочки выступают очень классно. И это большая заслуга данных соревнований.

Помимо вас сейчас многие спортсмены пробуют себя в других видах спорта. Поставим фигуристов в коньках на вышку, как бы они прыгнули в воду? Лично вы рискнули бы?

Я прыгала в Сочи Парке с самой высокой вышки. Мне в принципе понравилось. Но в воду, наверное, мне было бы страшно прыгнуть. Все сложности только закаляют, поэтому, может быть, и попробую прыгнуть в воду с вышки.

Только оргкомитету турнира об этом не говорите, а то заставят выступить с прыгунами...

Не буду (смеется).

«Игры дружбы» назову классной альтернативой международным соревнованиям» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ни в каком другом виде спорта, кроме бокса, себя не представляю»

Если вспомнить ваш недавний боксерский опыт, перед выходом на ринг вы с отцом не советовались? Он хоккеист, а там драки дело привычное...

Ну да. Даже есть такие тренировки по боксу у хоккеистов, это им помогает в хоккее. И в фигурном катании это помогает, потому что держать в форме себя сложновато. А в боксе работают все группы мышц, и дыхательная система, и сердечно-сосудистая. Вот поэтому я и пошла в бокс, чтобы поддерживать свой тонус фигуристки.

И в каком новом виде спорта после фигурного катания и бокса мы вас увидим?

Пока я не задумывалась. Очень хотелось бы и дальше пробовать себя в боксе. Такая идея у меня созревала, и после отпуска я стала заниматься боксом. И ни в каком другом виде спорта себя сейчас не представляю.

Вы родились в Ижевске, живете в Москве. Казань для вас рядовой город или чем-то примечательный? Мы в курсе, что вы являетесь гостем Всемирного конгресса татар.

Конечно, Казань для меня город особенный. Здесь в юниорском «Ирбисе» работал тренером мой папа. И приезжаю сюда я достаточно часто. Вот завтра (сегодня, – прим. Т-и) буду гостем Конгресса татар, что для меня важно. Повторюсь, Казань для меня особенный город.

«Я пошла в бокс, чтобы поддерживать свой тонус фигуристки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2016 году в Казани вы одержали первую победу в соревнованиях по взрослым. Помните?

Честно говоря, у меня было столько соревнований, но та победа была одной из первых на взрослых соревнованиях. Да, сначала был этап международных Гран-при, а потом Кубок России. Для меня это было обычное, рядовое выступление. Просто делала свою работу. Но результат сказал сам за себя. Это был один из этапов моих самых важных соревнований. И свою первую победу среди взрослых я одержала в Казани. Это да. Как раз сейчас была на одном из казанских катков, где проводила свой благотворительный мастер-класс (ее коньки были проданы за 150 тыс. рублей в пользу детского дома, – прим. Т-и), вот там я и соревновалась в 2016 году. Поэтому те соревнования в итоге стали для меня знаковыми.

«Я болею за “Ак Барс” в том числе и потому, что в этом клубе работал мой папа»

Вопрос не про спорт: татарский язык знаете?

Чуть-чуть я понимаю. Мои родители, когда хотят что-то скрыть от меня, начинают говорить по-татарски. Я им в ответ – ага, знаю, о чем вы говорите, не надо скрывать. Понимать понимаю, но не разговариваю.

Алина Загитова отметила, что не разговаривает на татарском языке, но понимает его Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А ваш отец говорил, что с бабушкой в Москве вы общаетесь на татарском...

Иногда да, бывает. Но нечасто и немного.

Вы частый гость на матчах хоккейного «Ак Барса», который в этом межсезонье подписал немало именитых игроков. Как вы расцениваете шансы казанцев стать чемпионом в предстоящем сезоне?

Да, действительно, я болею за «Ак Барс», в том числе и потому, что в этом клубе работал мой папа. Слежу, болею, желаю им только удачи и много забитых шайб, но никогда не знаешь, что будет дальше. Однако уверена в одном – они будут делать всё, чтобы победить.

Вы еще не задумывались о своей будущей карьере, чем именно будете заниматься: тренер, общественный деятель – или чем-то иным?

Я еще не решила, но думаю над этим. Но пока у меня столько перемен в жизни, не могу сказать, что будет дальше. Конечно, я задумывалась и о карьере тренера, мне очень нравится работать на льду. Но пока ничего не решила. Может быть, в будущем. В данный момент хочу посвятить свою жизнь телевидению.