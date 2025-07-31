В Казани состоится премьера фильма о репрессированном епископе из Татарстана

В Татарстане состоится серия показов документального фильма «Но мы остаемся здесь». Премьерный показ картины состоится 15 августа в Казани, в кинотеатре Cinema 5 в ТРЦ «Республика».

Сюжет повествует об истории репрессированного священника Феофана Еланского, который в 1920 – 1922 годах служил в селе Державино, Лаишевского района Татарстана.

Фильм снят при поддержке Фонда Президентских грантов. Благодаря финансированию исследователи из Татарстана проследовали по местам, где так или иначе оставил свой след владыка Феофан. Путешествие съемочной группы началось в Татарстане, после чего они побывали в Самарской области, Кирове, Рязани, Вологде, Республике Коми и в поселках Алтайского края.

Фото: © предоставлено Ольгой Павловой

Команде проекта удалось провести исследование, поработать в архивах и выяснить ранее неизвестные общественности факты из жизни священника.

Феофан Еланский был Красноярским епикопом и сыграл значимую роль в истории Православной церкви казанской земли. Он является одним из первых узников Соловецкого лагеря, заключенным СибЛага, предшественником святителя Луки в Красноярской епархии.

«Это проект сочетает в себе геологическое исследование и съемки документального фильма. Это первый такой проект Татарстанской митрополии, который получил прокатное удостоверение, охватил разные города республики и страны. Озвучили фильм народный артист Татарстана Роман Ерыгин, народный артист России и Татарстана Илья Славутский, актер театра и кино Алексей Шитиков. В фильме звучит музыка композитора-неоклассика Ильи Бешевли и Владислава Елистратова», – рассказала соавтор картины Ольга Павлова.

Накануне премьеры, 14 августа, состоится лекция генеалога Анны Плетень, которая провела большую исследовательскую работу в рамках проекта.

«Она расскажет, как искать утраченную информацию в архивах. Речь пойдет не только о репрессированном священнике, но и о раскулаченных, дворянах, которые были лишены своих прав. 16 августа в поселке Державино состоится лекция "Первые шаги в поисках корней". Тема генеалогии сейчас все больше популярна, и мы предоставляем возможность бесплатно получить знания и качественный инструктаж о том, как искать информацию о своем роде», – поделилась она.

Цикл из шести показов завершится 29 августа в «Саду Рыбака». Затем творческая команда отправится в путешествие, чтобы показать фильм в Рязани, Красноярске, Коми и на Соловецких островах.

«С нашим фильмом очень классно изучать историю, поэтому мы приглашаем к сотрудничеству преподавателей, работников культуры, истории и образования. Фильм будет интересен для учеников начиная от седьмого класса, поэтому мы с удовольствием готовы показать его в школах и провести там открытые уроки», – отметила Ольга Павлова.

Подробнее о проекте и о расписании показов можно узнать по ссылке.