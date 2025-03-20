«Остался верным Богу и людям»: в Казани открылась выставка о репрессированном священнике

Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

В Казани открылась выставка, посвященная жизни пострадавшего за веру священнослужителя – епископа Феофана Еланского.

Экспозиция разместилась в Культурном центре имени А.С. Пушкина. Одновременно был представлен исследовательский проект «Но мы остаемся здесь», рассказывающий о судьбе владыки. В августе планируется премьера фильма, освещающего жизнь епископа Феофана.

На выставке представили рукописи и документы, исторические снимки и личные вещи епископа Феофана.

Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

Работать над проектом начали еще в прошлом году. Тогда активист Ольга Павлова с командой единомышленников занималась реставрацией храма в селе Державино Лаишевского района. Во время работ были найдены документы, благодаря которым удалось узнать, что именно в этой церкви начинал свой путь будущий епископ. Теперь на территории Никольского храма идут работы по созданию музейного пространства «Державинское собрание».

Работая над проектами, посвященными епископу, инициативная группа отправилась в поездку по местам, связанным с деятельностью владыки Феофана. Их маршрут пролегал через Соловки, Елабугу, Киров, Рязанскую область, Красноярск и Алтай.

На торжественной церемонии открытия присутствовали руководство КЦ им. А.С. Пушкина, авторы проектов, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, а также помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова.

Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

«Мне бы хотелось сказать спасибо нашей церковной молодежи, которая занялась этой темой. Сначала они пытались консервировать и восстанавливать храмы со своим проектом "Небосвод", потом капнули дальше и нашли такую интересную тему. Этим занимаются молодые люди! Сегодня порой смотришь – есть молодые люди, которым ничего не интересно, а есть другие, которым интересно все», – сказал владыка Кирилл.

Он отметил, что авторы проекта своим трудом открыли новую интересную личность в истории Казанской епархии.

Проект удалось реализовать при поддержке информационного отдела Казанской епархии совместно со Спасо-Евдокиевским храмом.

«Для нас большая часть и большая ответственность работать над этими проектами. Мы надеемся своими скромными трудами внести вклад в большое дело по сохранению исторической памяти новомучеников и исповедников Церкви русской, таким являлся и владыка Феофан. Несмотря на все трудности, он сохранил веру Христову и остался верен Богу и людям», – рассказал настоятель Евдокиевского храма иерей Дмитрий Аликин.

Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

Одна из организаторов выставки, Ольга Павлова, выразила благодарность всем, кто оказал поддержку проекту.

«Мы год работали над проектом, нас поддержали в Фонде президентских грантов. Меня поразило, что в истории владыки Феофана было как минимум 12 регионов за его 46 лет жизни. Каждая страничка его истории очень трогает: это и смерть жены, и расставание с детьми, одному из которых было пять лет, а другому всего несколько месяцев», – поделилась Ольга Павлова.

Воспитанием детей епископа занимались близкие родственники, общение с которыми происходило посредством коротких писем. Тем временем сам владыка оказывал помощь подвергшимся репрессиям священникам и трудился над сохранением канонической Церкви, отметила она.

Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

Олеся Балтусова установила историческую связь между судьбой епископа и другого репрессированного священника — Иоасафа Удалова.

«14 лет назад мы занимались спасением дома канонизированного святого Иоасафа Удалова. Дом хотели снести, когда расширялась дорога на улице Тихомирова. Нам удалось сохранить дом и доказать его историческую ценность. Епископ Феофан Еланский был его соратником, поэтому я очень обрадовалась тому, что эта выставка состоялась», – поделилась она.

Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

Будущий епископ Феофан получил образование в Казанской духовной академии. Начинал он свой путь как приходской священник в Никольском храме села Державино Лаишевского района. Затем служил в Спасо-Преображенском соборе Казани и стал соратником священномученика Иоасафа Удалова. В период советских репрессий епископ Феофан трижды подвергался гонениям.

Жизнь епископа тесно связана с ключевыми событиями XX века. Проект рассказывает о быте русского духовенства в 1930-х годах и лишениях, которые испытывали верующие в лагерях.