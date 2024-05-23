В Казани состоится гала-концерт и награждение победителей «Студенческой весны»

Сегодня, 23 мая, в Казани состоится церемония награждения XIII Республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Республики Татарстан» среди вузов. В этом году в конкурсной программе, которая проходила в апреле, приняли участие более 2,3 тыс. человек, которые представили 400 номеров. Об этом было сказано на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мероприятие состоится в Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма. Фестиваль уже стал такой доброй традицией, которая ежегодно ждет наше творческое сообщество. И каждый год мы видим новые наработки, новые веяния, ребята пробуют, показывают, и много у нас что получается. Сегодня вечером узнаем, какой же вуз подготовил лучшее представление и займет первое место в общем зачете», — рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам чиновницы, в этом году на конкурс поступило 586 заявок по девяти направлениям. Всего в конкурсной программе приняли участие 2308 человека.

Исполнительный директор фестиваля «Студенческая весна Республики Татарстан» Милана Ким рассказала, что самыми многочисленными по количеству заявок стали такие направления, как «Танцевальное», «Медиа» и «Вокальное», а по количеству участников — «Танцевальное» и «Вокальное».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Начальник отдела творческих и имиджевых молодежных проектов Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Артур Розанов уточнил, что в этом году в «Студвесне» были задействованы 13 вузов из Татарстана, в том числе из Казани, Альметьевска и Набережных Челнов.

«Студенты представили свои конкурсные программы по общей программе вуза. В этом году число участников превысило 5 тыс. человек, если же считать еще и зрителей, которые посещали концерты, то 10 тыс. Общая программа вуза — это такой своеобразный аналог региональной программы в „Российской студенческой весне“, где нет деления по направлениям, а происходит синтез искусств», — пояснил спикер.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В рамках направления «Общая программа вуза» большое внимание уделяется молодым режиссерам, которые практикуют свои навыки на большой сцене.

По словам докладчика, в этом году произошел ряд изменений в программе. Так, например, была уменьшена ее продолжительность — с 90 до 60 минут. Кроме того, члены жюри и оргкомитет приняли решение поддержать программы университетов, которые направлены и посвящены Году семьи в Российской Федерации и Году научного развития в Республике Татарстан.

XIII Республиканский фестиваль «Студенческая весна Республики Татарстан» в 2024 году является региональным фестивалем студенческого творчества, проводимым в рамках «Российской студенческой весны». Целью фестиваля является выявление талантливой студенческой молодежи и создание условий для реализации ее творческого потенциала.