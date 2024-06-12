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В Казани состоится церемония открытия Игр БРИКС
Сегодня, в День России, в концертном зале имени Ильгама Шакирова на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» состоится церемония открытия Спортивных игр стран БРИКС.
На церемонии будут присутствовать участники состязаний. Все остальные смогут посмотреть ее на телеканале ТНВ и на официальном сайте Игр БРИКС. Трансляция начнется в 19.30.
Сами соревнования начнутся завтра, 13 июня, и продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.
Для проведения игр окажутся задействованы 16 спортивных объектов Казани. При этом соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу пройдут в Москве.
О том, кто из известных российских атлетов примет участие в турнире, читайте в материале «Татар-информа» Мельникова, Нагорный, Шубенков и другие: кто еще из звезд будет на Играх БРИКС в Казани.
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