Игры БРИКС и Сабантуй: жителей Казани пригласили поучаствовать в масштабных событиях

Игры БРИКС станут самым зрелищным спортивным событием этого лета

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На Игры БРИКС в Казань приедут более 5 тыс. участников из 93 стран мира

Игры БРИКС станут самым зрелищным спортивным событием этого лета. В Казани соберутся более 5 тыс. участников из 93 стран мира, отметил председатель Комитета физической культуры и спорта городского исполкома Линар Гарипов. В этом году формат Игр выведен на совершенно новый уровень – соревнования пройдут по 27 видам спорта, в то время как в предыдущие годы их было не более пяти.

«Благодаря развитой спортивной инфраструктуре Казань сможет принимать спортивные соревнования на самом высоком уровне. Будет задействовано 17 спортивных объектов, на которых была проведена масштабная работа по приведению их к соответствию международным стандартам», – напомнил докладчик.

Линар Гарипов: «Благодаря развитой спортивной инфраструктуре Казань сможет принимать спортивные соревнования на самом высоком уровне» Фото: kzn.ru

Так, полностью обновили Центральный стадион: заменили легкоатлетические дорожки, провели гидроизоляцию и замену трибун, отремонтировали бетонные конструкции, крыши фасадов, входные группы и инженерные сети. К слову, в последний раз капитальный ремонт здесь проходил 20 лет назад. Также преобразился Центр бокса и настольного тенниса, там обновили покрытие спортивных залов, заменили систему инженерных сетей, кровли, входных групп и провели отделочные работы.

В российскую сборную на Играх БРИКС вошли 50 спортсменов из Татарстана

Открытие Игр БРИКС состоится 12 июня, в День России, в зале имени Ильгама Шакирова на территории «Казань Экспо». Прямая трансляция церемонии будет вестись на канале ТНВ и начнется в 19.30.

По результатам отборочных соревнований в состав сборной России вошли более тысячи атлетов, которые будут защищать честь страны на международном уровне. В том числе лидеры легкой атлетики, чемпионы мира Сергей Шубенков, Данил Лысенко, чемпионки России Кристина Макаренко, Полина Кноресс, сильнейшие фехтовальщицы, двукратные олимпийские чемпионки Яна Егорян и Софья Великая. В команде также трехкратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Колесниченко, гроссмейстеры Владислав Артемьев, Андрей Есипенко и «казанская гордость», олимпийская чемпионка в рапире Марта Мартьянова.

В сборную страны вошли 50 спортсменов из Татарстана. В команде также трехкратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Колесниченко (справа) Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В сборную страны вошли 50 спортсменов из Татарстана, 29 из них – это воспитанники казанских спортивных школ. Первые соревнования Игр БРИКС стартуют 13 июня. Всего будет разыграно 387 комплектов медалей.

На Игры БРИКС в Казани выкупили уже 70% билетов

С начала старта билетной программы Игр БРИКС в Казани – с 23 апреля по сегодняшний день – куплено уже 70% билетов, подчеркнул Линар Гарипов.

«Наибольшей популярностью, судя по динамике продаж, пользуются такие виды, как бадминтон, бокс, настольный теннис, прыжки в воду, синхронное плавание и спортивная гимнастика. Билеты на финалы по этим видам спорта уже раскуплены. Поэтому приглашаем всех желающих поторопиться и приобрести билеты, чтобы поболеть за любимых спортсменов и стать частью мирового события», — пояснил докладчик.

С начала старта билетной программы Игр БРИКС в Казани – с 23 апреля по сегодняшний день – куплено уже 70% билетов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Трансляция соревнований будет доступна на телеканале официального вещателя «Матч ТВ» и на официальном сайте Игр БРИКС. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил провести Игры «без сучка и задоринки» и пригласил казанцев стать зрителями соревнований.

«Главная задача сейчас — без сучка и задоринки провести. Мы очень хотим видеть наших жителей, казанцев, чтобы приходили семьями и участвовали… Очень важный стимул для детей и подростков, которые занимаются в наших спортивных школах, – видеть мировые рекорды, прославленных спортсменов воочию, поболеть за них», — отметил градоначальник.

Он также попросил жителей столицы Татарстана отнестись с пониманием к временным сложностям, которые могут возникнуть на дорогах города во время Игр БРИКС: «Это элементарный протокол, международные требования спортивных состязаний, федераций».

Ильсур Метшин поручил провести Игры «без сучка и задоринки» и пригласил казанцев стать зрителями соревнований Фото: kzn.ru

Министры стран БРИКС обсудят в Казани сотрудничество в спорте

Помимо спортивной программы в рамках Игр БРИКС также запланированы деловые встречи. Так, с 22 по 23 июня на базе Поволжского государственного университета физкультуры, спорта и туризма, а также ИТ-парка пройдет встреча министров стран БРИКС. Чиновники обсудят перспективы взаимодействия в спорте.

Еще в столице Татарстана состоится учредительное собрание Ассоциации городов БРИКС+. На него прибудут десятки мэров из стран БРИКС и государств-наблюдателей, желающих вступить в организацию. Среди них будут мэры городов Китая, Бразилии, стран Африки и СНГ, Турции.

«Мы хорошо знаем, как важны горизонтальные муниципальные связи. Встречаясь, общаясь друг с другом, посещая эти города, мы изучаем лучшие практики, внедряем их с учетом и нашего многонационального колорита, и особенностей климатических условий», — прокомментировал эти планы мэр Казани Ильсур Метшин.

Гостей Игр БРИКС пригласят отметить Сабантуй вместе с казанцами

Гостей Игр БРИКС пригласят на традиционный татарский праздник Сабантуй, который в столице Татарстана отметят 23 июня. Учреждения культуры подготовили обширную развлекательную программу, рассказала заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Праздник пройдет параллельно на трех площадках: в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также в лесопарке у озера Лебяжье. Стартуют праздничные мероприятия в 9.30.

Гостей Игр БРИКС пригласят на традиционный татарский праздник Сабантуй, который в столице Татарстана отметят 23 июня Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В поселке Мирный гостей встретят 11 подворий районов Татарстана. Например, в Арском подворье гостей ждут мастер-классы по изготовлению кожаной мозаики и выпечке треугольников, мастерицы Высокогорского района представят ремесло вышивки оригинального татарского калфака и расскажут о приготовлении татарских оладий коймак. Во дворе Рыбной Слободы расскажут секреты кружевоплетения, а в кукморском подворье все желающие смогут принять участие в состязании по перетягиванию каната, а также узнать о татарской традиции встречи гостей.

На Центральном майдане в Мирном выступят артисты, танцевальные и вокальные коллективы со всей республики. В их числе будут Государственный камерный хор РТ, народная артистка РТ Эльмира Калимуллина, певица Лейна, актеры театров Камала и Кариева.

Гузель Сагитова: «Учреждения культуры подготовили обширную развлекательную программу» Фото: kzn.ru

Особенностью праздника в Дербышках станет новая площадка «Молодежный Сабантуй», в рамках которой пройдет конкурс «Краса Сабантуя – 2024». Новая площадка – «Гаилә бәйрәме» – будет посвящена Году семьи. На ней представят семейные традиции народов Поволжья и организуют мастер-классы по старинным ремеслам. Коллективы культурного центра «Сайдаш» будут ждать гостей праздника на обучении народному танцу, прикладному и изобразительному искусству.

Традиционно гости Сабантуя на разных площадках увидят соревнования по борьбе корэш, где в этом году впервые будут бороться между собой лучшие батыры Казани и Республики Татарстан. Батыр, занявший первое место в национальной борьбе, получит ценные призы — в этом году это баран и автомобиль. В преддверии праздника – 21 июня на Казанском ипподроме также пройдут скачки на призы Игр БРИКС, казанской мэрии и Сабантуя-2024.