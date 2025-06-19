В Казани собрали подарки для батыров грядущего Сабантуя

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

В Казани состоялась традиционная церемония сбора подарков перед Сабантуем. По улицам города проехали четыре повозки с запряженными лошадьми, они останавливались около разных заведений, учреждений и предприятий и принимали подарки для будущих батыров. Весь этот процесс сопровождался национальными песнями и танцами.

«Сегодня на четырех площадках в городе мы собирали подарки для будущего Сабантуя. Традиционно, первый подарок передал Раис Татарстана Рустам Минниханов: три профессиональных, ювелирно исполненных бильярдных кия. Центральной площадкой сбора стало новое здание театра имени Камала. Количество желающих принять участие в этом празднике с каждым годом растет, ждём всех на Сабантуе», - отметил президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов.

Всего по городу прошли четыре повозки: первая - от резиденции Раиса РТ в Казанском Кремле по Кремлевской Баумана, вторая - от Государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля по улице Пушкина, третья - от «Туган Авылым» по улице Минуллина, четвертая - по Старо-Татарской слободе по улицам Каюма Насыри и Марджани.

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

Все собранные дары будут торжественно переданы представителям администрации Вахитовского и Приволжского, Советского, Кировского и Московского районов, для вручения батырам-победителям на майданах Сабантуя.

«Это поистине незабываемое мероприятие, берущее свое начало из древнейших времён. Традиция народов, перешедшая из деревень в городской формат, нужна для того, чтобы в вашем сердце зародилось тепло любви к своей Родине и каждый из вас может передать эту традицию будущим поколениям», - обратилась к участникам сбора генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова.