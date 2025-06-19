Три кия от Минниханова и карнавал: как в Казани собирали подарки для батыров Сабантуя

В Казани ежегодно перед Сабантуем проходит церемония сбора подарков для главных батыров. По четырем маршрутам в городе прошли повозки с лошадьми, которые принимали дары от заведений, предприятий и учреждений. Вся процессия сопровождалась национальными песнями и танцами. Корреспондент «Татар-информа» прошел по одному из маршрутов.





Всего по городу прошли четыре повозки: первая – от резиденции Раиса РТ в Казанском Кремле по Кремлевской и Баумана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первым передал подарок Рустам Минниханов

Церемония сбора подарков началась ближе к 11 утра. Всего по городу прошли четыре повозки: первая – от резиденции Раиса РТ в Казанском Кремле по Кремлевской и Баумана, вторая – от Государственного театра оперы и балета имени Джалиля по улице Пушкина, третья – от «Туган Авылым» по улице Минуллина, четвертая – по Старо-Татарской слободе по улицам Каюма Насыри и Марджани.

Корреспондент «Татар-информа» сопроводил повозку, маршрут которой начинался с резиденции Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Казанском Кремле. Он передал батырам три профессиональных бильярдных кия, каждый из которых станет призом на главных площадках празднования Сабантуя.

Подарки собирали в большую повозку, запряженную лошадьми, а вместе с ними шли люди в национальных одеждах, пели песни и танцевали. После приема подарка они скандировали: «Рэхмэт, рэхмэт, рэхмэт!», после чего танцевали с теми, кто вручал эти самые подарки.

«Сегодня на четырех площадках в городе мы собираем подарки для будущего Сабантуя. Традиционно первый подарок передал Раис Татарстана Рустам Минниханов – три профессиональных, ювелирно исполненных бильярдных кия. Количество желающих принять участие в этом празднике с каждым годом растет, ждем всех на Сабантуе», – отметил президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов.

После посещения еще нескольких заведений на территории Кремля повозка посетила и здание мэрии Казани, где заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова передала в подарок батырам телевизор.

Танцующие хинкали и официанты с национальными песнями

Затем артисты вместе с повозкой отправились на улицу Баумана, где продолжили собирать подарки. Символично, что к традиции присоединились кафе и рестораны, представляющие разные национальные кухни. Так, рядом с одним из грузинских заведений гостей встретили люди в кавказской одежде и маскот в костюме хинкали. Они вместе со всеми станцевали татарский танец и передали свои презенты для Сабантуя.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В нескольких заведениях приготовили целые представления, где официанты и администраторы танцевали и пели песни, а также ярко приветствовали сборщиков подарков.

«Стало доброй традицией перед Сабантуем собирать подарки. Идея была в том, чтобы жители и гости Казани знали и чтили традиции, которые испокон веков передаются из поколения в поколение в нашей республике. Это доброе, гостеприимное мероприятие, которое собирает большое количество неравнодушных людей», – поделилась мнением директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Большое внимание повозка с лошадьми вызывала и у простых прохожих, которые так же не упускали возможности потанцевать вместе с артистами и сами узнавали подробности о традициях Сабантуя.

Большое внимание повозка с лошадьми вызывала у простых прохожих Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Видишь, эти люди собирают подарки перед большим праздником – Сабантуем. Мы обязательно на него с тобой сходим», – рассказывала своему сыну одна из прохожих женщин.

«Сбор подарков напоминает карнавал, который проходит у нас в Колумбии»

Особое внимание корреспондента «Татар-информа» привлекла группа людей, шедшая за повозкой, одетая в национальную колумбийскую одежду.

«Мы уже второй год участвуем в сборе подарков. Это мне очень напоминает карнавал в Колумбии. Еще у нас есть похожая традиция. Когда празднуется свадьба, у нас тоже ходят и собирают подарки. Нам очень нравится делиться своей культурой и быть частью вашей», – рассказала студентка Казанского инновационного университета Татьяна Кортес из Колумбии.

Татьяна Кортес: «Мы уже второй год участвуем в сборе подарков. Это мне очень напоминает карнавал в Колумбии» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она подчеркнула, что подобные мероприятия говорят о единстве народов, проживающих в Татарстане. По словам девушки, этого очень не хватает в Латинской Америке.

Татьяна Кортес сообщила, что после окончания учебы хочет остаться в России и работать здесь. Ее отец очень любит нашу страну, поэтому как только она окончила школу, сразу предложил ей выбирать вуз в Казани.

Финальной точкой, куда прибыли все повозки, стало новое здание театра имени Камала Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Голубая шаль от театра имени Камала и подарки от консулов

Финальной точкой, куда прибыли все повозки, стало новое здание театра имени Камала. Здесь труппа театра подготовила представление по мотивам спектакля «Зэнгэр шэл» и внесла свой вклад в сбор подарков – большую голубую шаль.

Труппа театра подготовила представление по мотивам спектакля «Зэнгэр шэл» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вместе со всеми участниками церемонии пришел председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Михаил Шарипов со своим сыном.

«Из года в год приходилось объяснять, для чего нужна церемония сбора подарков. Отрадно, что сейчас уже все знают об этом, к нам присоединяются новые рестораны. Это говорит о том, что наша традиция становится все более популярной, это придает ощущение счастья», – подчеркнул Шарипов.

Особенно важно передавать трепетное отношение к традициям будущим поколениям, подчеркнул он и передал слово своему сыну Аскару, который был краток.

Михаил Шарипов: «Из года в год приходилось объяснять, для чего нужна церемония сбора подарков. Отрадно, что сейчас уже все знают об этом, к нам присоединяются новые рестораны» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мин Сабантуй яратам», – заявил мальчик.

Подчеркивая единение народов республики, на финальной площадке передали подарки для батыров Сабантуя генеральные консульства Узбекистана, Кыргызстана, Китая и Турции.

Особенно интересным получился подарок от Генконсульства Китайской Народной Республики в Казани. Они передали лаковую тарелку. Она выполнена в красном цвете, и на ней нанесены иероглифы, означающие счастье.

Все собранные дары будут торжественно переданы представителям администрации Вахитовского и Приволжского, Советского, Кировского и Московского районов для вручения батырам-победителям на майданах Сабантуя.