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В Казани сняли ограничения на работу аэропорта
В 15.00 сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани.
Напомним, что ременные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Как сообщили в Росавиации, в период действия ограничений в казанском аэропорту на запасные аэродромы «ушли» три самолета.
«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в 13.00 аэропорт Казани временно не принимал и не выпускал рейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
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