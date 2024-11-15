В Казани сняли ограничения на работу аэропорта

В 15.00 сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани.



Напомним, что ременные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.



Как сообщили в Росавиации, в период действия ограничений в казанском аэропорту на запасные аэродромы «ушли» три самолета.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в 13.00 аэропорт Казани временно не принимал и не выпускал рейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.