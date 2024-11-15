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В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта
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Для обеспечения безопасности полетов с 13:00 ввели временные ограничения на работу аэропорта в Казани.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
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