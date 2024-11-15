В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта

Для обеспечения безопасности полетов с 13:00 ввели временные ограничения на работу аэропорта в Казани.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.