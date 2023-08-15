В Казани снова вышло из строя транспортное приложение – оно проработало менее двух недель

Возможность отслеживать движение транспорта в Казани с помощью приложения снова пропала. В этом убедился корреспондент «Татар-информа».

На карте приложения не отображается как транспорт в целом, так и движение отдельных маршрутов по запросу.

Скрин приложения

Напомним, после двухнедельного сбоя приложение заработало 3 августа. Тогда же в городе начали вводить в строй информационные табло на остановках, не работавшие с 20 июля. В мэрии города это объясняли отсутствием связи с бортовой навигацией, установленной в автобусах, а также тем, что данные навигации не уходят в сервисы «Яндекса».

С чем связан новый сбой, в администрации города пока не поясняли.