В Казани снова появилась возможность отслеживать общественный транспорт в приложении

Фото: © «Татар-информ»

Жители и гости Казани снова могут отслеживать общественный транспорт через мобильное приложение. В этом убедился корреспондент «Татар-информ» на примере движения автобусного маршрута №35.

Фото: © «Татар-информ»

Напомним, вопрос не могли решить с 20 июля. Как сообщал городской Комитет по транспорту, помимо того, что не работает приложение и данные навигации не уходят в сервисы «Яндекса», не работают информационные табло на остановках.

Накануне в мэрии Казани сообщили, что проблема с неработающими информационными табло на остановках Казани близится к разрешению – их постепенно начинают подключать.