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Новости Татарстана и Казани
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В Казани снова появилась возможность отслеживать общественный транспорт в приложении
Жители и гости Казани снова могут отслеживать общественный транспорт через мобильное приложение. В этом убедился корреспондент «Татар-информ» на примере движения автобусного маршрута №35.
Напомним, вопрос не могли решить с 20 июля. Как сообщал городской Комитет по транспорту, помимо того, что не работает приложение и данные навигации не уходят в сервисы «Яндекса», не работают информационные табло на остановках.
Накануне в мэрии Казани сообщили, что проблема с неработающими информационными табло на остановках Казани близится к разрешению – их постепенно начинают подключать.
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