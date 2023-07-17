В Казани снизят тарифы за платные парковки на невостребованных улицах

В Казани снизят тарифы за парковку на невостребованных участках муниципального паркинга. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

«Там, где не востребованы платные парковки, наша политика такова, что мы будем снижать тариф», — сказал он.

Также глава исполкома прокомментировал расширение парковочного места в Казани.

«Развитие парковочного пространства обусловлено реалиями, ростом автомобилизации. От этого нам никуда не деться. Чем больше в городе транспортных средств, тем больше улиц будет вовлечено в процесс платных парковок. Во главе угла всегда стояли не сборы, а обеспечение движения на дорогах», — подчеркнул Гафаров.

Он добавил, что вся работа по расширению парковочного пространства ведется совместно с ГИБДД, районными администрациями.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на 25 улицах Казани впервые за 6 лет повысится тариф за парковку.