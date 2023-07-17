На 25 улицах Казани впервые за 6 лет повысится тариф за парковку

С 1 августа на 25 улицах Казани повысится тариф за парковку, не менявшийся на протяжении шести лет. Плата увеличится до 100, 70 и 50 рублей, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Повышение тарифов коснется улиц Казани, где в пиковые часы загрузка парковочных мест достигает 95–100%. Это улицы Пушкина, Столбова, Миславского, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Айвазовского, Бутлерова, Дзержинского, Чернышевского, Профсоюзная, Сибгата Хакима, Абсалямова и ряд других.

«Это тот уровень загрузки, когда водители вынуждены искать свободное место, создавая блуждающий трафик, не находят его и оставляют свою машину, как правило, с нарушением правил дорожного движения», — пояснил Ильдар Шакиров.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров прокомментировал, что развитие паркинга в Казани было заморожено более чем на год.

«Мы на год заморозили развитие паркинга, сегодня более нет возможности тормозить процесс. Количество машин в городе растет, и мы вынуждены регулировать это процесс. Шесть лет мы не пересматривали тариф за парковку. Сегодня на многих центральных трафиковых улицах подошли к черте, когда на парковках нет свободных мест. Выход один — повышение тарифа», — заключил спикер.