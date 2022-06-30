В Казани снесут незаконно построенные гаражи и порядка 20 киосков
В Казани снесут незаконно построенные объекты, в том числе киоски и гаражи. Об этом говорится в постановлениях, опубликованных в сборнике документов и правовых актов города.
Сносу подлежат 18 торговых объектов по адресам:
- ул.Ершова, 4/2,
- ул.Островского, 38,
- ул.Начальная, 2,
- киоск на пересечнии ул.Адоратского и ул.Академика Лаврентьева,
- ул.Меридианная, 13а,
- ул.Декабристов, 85,
- ул.Энергетиков, 2/3,
- киоск вблизи дома №150 по ул.Декабристов,
- ул.Революционная, 7,
- пр.Победы, 17,
- ул.Татарстан, 52,
- павильон на пересечении ул.Ташаяк и ул.Право-Булачная,
- ул.Кул Гали, 11/52а,
- ул.Фучика, вблизи дома 105а,
- автофургон по ул.Зорге, 75,
- а также еще три торговых объекта.
В Вахитовском районе демонтируют гаражи, расположенные по адресам:
- ул. Фучика, 83,
- ул.Товарищеская, вблизи дома №30б,
- ул.Товарищеская, вблизи домов 32 и 32а,
- ул.Хусаина Мавлютова, 10,
- ул.Зинина, д.41,
- ул.Латыпова, 62,
- ул.Портовая, 13,
- ул.Меховщиков 2а, 4а.
Кроме того, демонтировать планируется кирпичный торговый объект по ул.Саид-Галеева, расположенный вблизи разворотной трамвайной петли, а также нежилой одноэтажный пристрой по ул.Белоствольная.
Собственникам дали три месяца со дня публикации постановлений для добровольного сноса построек, в противном случае демонтаж проведут городские службы.
На прошлой неделе сообщалось, что в Казани демонтируют 11 самовольно установленных нестационарных торговых объектов — павильонов и навесов.