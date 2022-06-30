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Казань
30 июня 2022  10:22
Розалия Заманова

В Казани снесут незаконно построенные гаражи и порядка 20 киосков

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В Казани снесут незаконно построенные объекты, в том числе киоски и гаражи. Об этом говорится в постановлениях, опубликованных в сборнике документов и правовых актов города.

Сносу подлежат 18 торговых объектов по адресам:

  • ул.Ершова, 4/2,
  • ул.Островского, 38,
  • ул.Начальная, 2,
  • киоск на пересечнии ул.Адоратского и ул.Академика Лаврентьева,
  • ул.Меридианная, 13а,
  • ул.Декабристов, 85,
  • ул.Энергетиков, 2/3,
  • киоск вблизи дома №150 по ул.Декабристов,
  • ул.Революционная, 7,
  • пр.Победы, 17,
  • ул.Татарстан, 52,
  • павильон на пересечении ул.Ташаяк и ул.Право-Булачная,
  • ул.Кул Гали, 11/52а,
  • ул.Фучика, вблизи дома 105а,
  • автофургон по ул.Зорге, 75,
  • а также еще три торговых объекта.

В Вахитовском районе демонтируют гаражи, расположенные по адресам:

  • ул. Фучика, 83,
  • ул.Товарищеская, вблизи дома №30б,
  • ул.Товарищеская, вблизи домов 32 и 32а,
  • ул.Хусаина Мавлютова, 10,
  • ул.Зинина, д.41,
  • ул.Латыпова, 62,
  • ул.Портовая, 13,
  • ул.Меховщиков 2а, 4а.

Кроме того, демонтировать планируется кирпичный торговый объект по ул.Саид-Галеева, расположенный вблизи разворотной трамвайной петли, а также нежилой одноэтажный пристрой по ул.Белоствольная.

Собственникам дали три месяца со дня публикации постановлений для добровольного сноса построек, в противном случае демонтаж проведут городские службы.

На прошлой неделе сообщалось, что в Казани демонтируют 11 самовольно установленных нестационарных торговых объектов — павильонов и навесов.

#демонтаж ларьков
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