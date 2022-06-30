В Казани снесут незаконно построенные гаражи и порядка 20 киосков

В Казани снесут незаконно построенные объекты, в том числе киоски и гаражи. Об этом говорится в постановлениях, опубликованных в сборнике документов и правовых актов города.

Сносу подлежат 18 торговых объектов по адресам:

ул.Ершова, 4/2,

ул.Островского, 38,

ул.Начальная, 2,

киоск на пересечнии ул.Адоратского и ул.Академика Лаврентьева,

ул.Меридианная, 13а,

ул.Декабристов, 85,

ул.Энергетиков, 2/3,

киоск вблизи дома №150 по ул.Декабристов,

ул.Революционная, 7,

пр.Победы, 17,

ул.Татарстан, 52,

павильон на пересечении ул.Ташаяк и ул.Право-Булачная,

ул.Кул Гали, 11/52а,

ул.Фучика, вблизи дома 105а,

автофургон по ул.Зорге, 75,

а также еще три торговых объекта.

В Вахитовском районе демонтируют гаражи, расположенные по адресам:

ул. Фучика, 83,

ул.Товарищеская, вблизи дома №30б,

ул.Товарищеская, вблизи домов 32 и 32а,

ул.Хусаина Мавлютова, 10,

ул.Зинина, д.41,

ул.Латыпова, 62,

ул.Портовая, 13,

ул.Меховщиков 2а, 4а.

Кроме того, демонтировать планируется кирпичный торговый объект по ул.Саид-Галеева, расположенный вблизи разворотной трамвайной петли, а также нежилой одноэтажный пристрой по ул.Белоствольная.

Собственникам дали три месяца со дня публикации постановлений для добровольного сноса построек, в противном случае демонтаж проведут городские службы.

На прошлой неделе сообщалось, что в Казани демонтируют 11 самовольно установленных нестационарных торговых объектов — павильонов и навесов.