В Казани демонтируют 11 незаконно установленных торговых павильонов

В Казани демонтируют 11 самовольно установленных нестационарных торговых объектов — павильонов и навесов. Соответствующее распоряжение опубликовано в Сборнике документов и правовых актов города.

Сносу подлежат объекты, расположенные по адресам: ул.Белинского, около дома № 12/3, ул.Симонова, вблизи дома № 15, ул.Кайбицкой, 12, пр.Победы, 33, ул.Гаврилова, 18а, ул.Муштари, 11а, Мамадышский тракт, 44, ул.Мавлютова, 14, 16а, 16и, ул.Лиственная, 23а.

Владельцам киосков дали срок для их добровольного демонтажа — убрать их они должны до 25 сентября. Если собственники не демонтируют киоски добровольно, то это сделают принудительно.

За прошлый год в Казани демонтировали 451 незаконно установленный нестационарный торговый объект. В этом году планируется демонтировать еще около 200 объектов.