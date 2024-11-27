В Казани снесут Центр детского творчества «Олимп» — на его месте появится новое здание

В Казани снесут Центр детского творчества «Олимп», который находится в здании №15а по улице Актайской. На работы выделено почти 10 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Планируется, что объект будет ликвидирован до 31 декабря 2024 года. Помимо демонтажных работ, подрядчику предстоит утилизировать строительный мусор. Средства на проедение работ выделят из бюджета Татарстана.

Напомним, что на месте старого здания планируется построить новый дом детского творчества «Олимп». В начале ноября концепцией будущего здания поделилась архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева.