Опубликована концепция казанского дома детского творчества «Олимп»

Фото: t.me/arch_elena/

Представлена концепция нового дома детского творчества «Олимп», который должен появиться на улице Актайская в Казани на месте одноименного центра детского творчества. Эскизы опубликовала в своем Telegram-канале главный архитектор «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева.

Фото: t.me/arch_elena/

Концепцию была разработана совместно с архитекторами Дмитрием Маркеловым и Артемом Комаровым и предложена еще в 2021 году. Пока же между улицей Актайская и сквером «Авангард» стоит «непрезентабельное здание», в котором размещается существующий ЦДТ.

По словам Валеевой, следуя теме «детское — не значит разноцветное», архитекторы получили «достаточно серьезное здание по форме», что обусловлено внутренней структурой, но с «улыбающееся» желтым козырьком, стенкой для граффити, перфорированными панелями, рисунками на асфальте.

Фото: t.me/arch_elena/

«Хотелось, чтобы вместо состарившегося здания среди существующей застройки появилось „яркое пятно“ — центр притяжения для творческих ребят. <...> Дети найдут место для творчества всегда и везде, но было бы здорово, если бы это место было вот таким», — написала Елена Валеева.

О планах возвести на улице Актайская новый дом детского творчества стало известно еще в феврале этого года. На тот момент проектирование было завершено, ожидалось выделение финансирования для строительства объекта, о чем сообщал «Татар-информ».