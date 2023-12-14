В Казани снесут 16 незаконно установленных торговых точек

В столице Татарстана демонтируют ряд незаконно установленных объектов. Среди них — 13 неуточненных торговых объектов и три торговых павильона. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Подлежащие сносу торговые павильоны находятся около домов №45 по улице Мира и №47а по улице Космонавтов, а также на земельном участке на улице Гвардейская с кадастровым номером 16:50:000000:18910. Их владельцы не установлены. Впрочем, на добровольный демонтаж у них есть четыре дня до 18 декабря.

Аналогичный срок для самостоятельного сноса незаконных построек есть у не установленных владельцев торговых объектов, расположенных у домов №43/1 по улице Гудованцева, №56 (сразу две точки) по проспекту Победы, №119 по улице Восстания, №7б по улице Дементьева, №18 по улице Шоссейная, №2 по улице Чкалова, №16 и 17 по улице Кулахметова, №29 по улице Хусаина Мавлютова и №85 по проспекту Фатыха Амирхана, а на земельных участках на улице Липатова с кадастровым номером 16:50:250262:751 и на улице Право-Кабанная с номером 16:50:000000:19313.

Если владельцы не демонтируют торговые точки сами, начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка Казани Руслан Кондауров обязан будет обеспечить их демонтаж до 17 марта следующего, 2024 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани за 48 млн рублей снесут старое здание тубдиспансера.